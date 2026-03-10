Чем жарче климат, тем меньше мальчиков? Учёные заметили тревожную тенденцию

Учёные проанализировали данные более пяти миллионов рождений в странах Африки к югу от Сахары и в Индии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Выяснилось, что при температуре выше 20 °C доля мальчиков среди новорождённых начинает снижаться.

По словам исследователей, высокая температура может увеличивать риск потери беременности на ранних сроках — причём мужские эмбрионы оказываются более уязвимыми.

«Температура влияет на то, кто рождается, а кто нет», — отметил один из авторов исследования Абдель Гани.

Учёные считают, что жара может ухудшать способность организма матери регулировать температуру тела. В условиях обезвоживания плод может получать меньше крови, кислорода и питательных веществ.

Кроме биологии, жара влияет и на социальные факторы. Высокие температуры могут менять поведение семей, уровень доходов и доступ к медицинской помощи.

По мере роста глобальной температуры такие эффекты могут становиться заметнее и со временем влиять на демографию.

Исследователи считают, что понимание связи между климатом и репродуктивным здоровьем станет всё более важным в условиях потепления планеты.