Чем дальше будут удары ВСУ, тем короче будет война: глава МИД Украины (ВИДЕО)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что возможность наносить удары по военным объектам в глубине территории РФ может стать "переломным моментом" в войне. Об этом он заявил в понедельник, 18 ноября, на совместном с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми брифинге в Нью-Йорке перед заседанием Совета Безопасности ООН.

"Это может стать переломным моментом, - прокомментировал украинский министр сообщения о том, что США сняли ограничения для Киева на удары американским дальнобойным оружием по военным объектам в России. - Чем дальше Украина сможет наносить удары - тем короче будет война".

Как подчеркнул Сибига, Киев всегда настаивал на том, что имеет "полное право наносить удары по военным объектам на территории России". "Это наше законное право, и это спасет жизнь наших гражданских лиц. Это может очень положительно повлиять на ситуацию на поле боя", - добавил глава МИД Украины.

FM @andrii_sybiha tells @AP at UN:

Biden's OK on Ukraine's use of longer-range missiles in Russia could be a "game-changer" pic.twitter.com/ylH7numu1h