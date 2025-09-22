Человек застрелил щенка в чужом дворе на глазах у детей хозяйки: что творится в Екабпилсе?

В моем частном дворе был застрелен пес по имени Семитис в четверг, 18.09.2025, вечером около 19:00, - пишет она. - Это было за 15 минут до моего прихода. Во дворе находились трое детей.

Я знаю, кто это сделал. И об этом знают жители улиц Дарзниеку, Званитау и Плявину, а также ПОЛИЦИЯ на протяжении 26 лет. Собак убивают время от времени. Я лично знаю пять таких случаев. Это сосед — «мерзкий тип», который живет напротив и наблюдает за моим домом, а также за другими. Этот человек — охотник и оружейник для всех охотников района Екабпилс, которые также являются сотрудниками полиции.

Далее о гибели нашего маленького шпица Семиша. Придя в тот роковой вечер домой, я нашла его тельце лежащим на коврике в кровавой луже в прихожей, он был еще теплым и одарил меня прощальным взглядом.

Я была в шоке, не услышав сердцебиение, позвонила ветеринару - тот констатировал факт выстрела и смерть щенка.

Была вызвана полиция и возбуждено уголовное дело. Я буду следить за его ходом. Каждую деталь опишу отдельно, потому что понимаю, что ранее уже были поданы заявления, но человек не был наказан.

Этот психически неуравновешенный человек, он охотник, у которого есть доступ к оружию. Насколько мы можем чувствовать себя в безопасности в своем доме сейчас? Не направит ли он оружие на людей в момент помутнения разума, в приступе гнева?

Дети тоже боятся..."