Человек застрелил щенка в чужом дворе на глазах у детей хозяйки: что творится в Екабпилсе?

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 20:50

Важно

Жительница Екабпилса Анта Лигере опубликовала на своей странице ФБ эмоциональный текст про убийство любимца семьи, совершенного неуравновешенным, по ее мнению, соседом. 

В моем частном дворе был застрелен пес по имени Семитис в четверг, 18.09.2025, вечером около 19:00, - пишет она. - Это было за 15 минут до моего прихода. Во дворе находились трое детей.

Я знаю, кто это сделал. И об этом знают жители улиц Дарзниеку, Званитау и Плявину, а также ПОЛИЦИЯ на протяжении 26 лет. Собак убивают время от времени. Я лично знаю пять таких случаев. Это сосед — «мерзкий тип», который живет напротив и наблюдает за моим домом, а также за другими. Этот человек — охотник и оружейник для всех охотников района Екабпилс, которые также являются сотрудниками полиции.

Далее о гибели нашего маленького шпица Семиша. Придя в тот роковой вечер домой, я нашла его тельце лежащим на коврике в кровавой луже в прихожей, он был еще теплым и одарил меня прощальным взглядом.

Я была в шоке, не услышав сердцебиение, позвонила ветеринару - тот констатировал факт выстрела и смерть щенка.

Была вызвана полиция и возбуждено уголовное дело. Я буду следить за его ходом. Каждую деталь опишу отдельно, потому что понимаю, что ранее уже были поданы заявления, но человек не был наказан.

Этот психически неуравновешенный человек, он охотник, у которого есть доступ к оружию. Насколько мы можем чувствовать себя в безопасности в своем доме сейчас? Не направит ли он оружие на людей в момент помутнения разума, в приступе гнева?

Дети тоже боятся..."

Обновлено: 23:45 22.09.2025
Массированная атака беспилотников на Москву

Важно 23:06

Важно

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву, сообщает ВВС.

Во вторник Трамп встретится с Зеленским

Мир 22:44

Мир

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила на брифинге, что на вторник у Дональда Трампа намечена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Италии бастующие требуют разрыва отношений с Израилем

Важно 21:38

Важно

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

Участники протестов в Италии требуют от властей разорвать дипломатические отношения с Израилем и ввести санкции из-за войны в Газе. В Италии в понедельник проходит 24-часовая общенациональная забастовка. Корреспондент Euronews Джорджа Орланди передает из Рима:

«Многие операции переносятся на следующий год»: врач о кризисе в больницах

Новости Латвии 20:38

Новости Латвии

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

«Большинство государственных лечебных учреждений больше не записывают никого на консультации. Также многие операции, которые были запланированы на этот год, переносятся на следующий год», — заявил в интервью TV24 Марис Плявиньш, вице-президент Латвийской ассоциации врачей.

Имперские амбиции России грубо нарушают Устав ООН: Браже на Совбезе

Важно 20:32

Важно

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Имперские и колониальные амбиции России грубо нарушают Устав ООН, заявила в понедельник на чрезвычайном заседании Совета Безопасности ООН от имени Литвы и Латвии министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Теперь и у нас? В Германии электроавтомобиль убил семью, в Латвии пока только соседскую машину (ВИДЕО)

Важно 20:21

Важно

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

В Риге на на улице Клейсту внезапно и без видимых причин загорелся электроавтомобиль. Огонь перекинулся на припаркованную рядом машины. Sadursme.lv опубликовал видео очевидцев этого трагического происшествия.

