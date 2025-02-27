Чего Силиня хочет добиться этим «перезапуском»? Политологи пророчат бесславный конец правительству

План рестарта правительства премьер-министра Эвики Силиня (Новое единство) и его нынешнее исполнение очень напоминают череду нелепостей, имевших место в процессе выдвижения кандидата на пост президента Банка Латвии. Все это говорит о том, что правящая партия «Новое Единство» находится в глубоком разладе и внутреннем напряжении, заключают политологи, отмечая, что желание Силини «восстановить правление» больше похоже на отчаянную попытку сохранить собственное кресло. Однако неясно, сколько еще оно выдержит.

Политологи скептически оценивают происходящее.

«Это правительство существует именно потому, что приходится жонглировать множеством мячей, один из которых может упасть. И, похоже, у Силини нет в голове точного сценария, как играть в эту сложную игру. Это может привести к падению правительства или спровоцировать разговоры о формировании нового правительства вне её круга», - считает политолог Филипп Раевскис.

Что ж, Силине предстоит пройти множество политических испытаний, в том числе объяснить партнерам по коалиции, почему она приняла такие решения.

«Этот план не был согласован с партнерами по коалиции. И не было подтверждения, что мы согласны и готовы его реализовать. И нет понимания того, что он означает. Можно даже спорить о том, все ли потерпели неудачу в равной степени, или принцип равенства, на который ссылались ранее, когда один должен был быть уволен, а были уволены еще двое, чтобы было честно», - заявила политолог Лелде Метла-Розенвалде.

Ответ на вопрос, чего и как Силиня хочет добиться этим «перезапуском» и какие выгоды это принесет, совершенно неясен. Наводит на размышления и сегодняшнее заявление представителей «Нового единства» о том, что на должность министра образования и науки рассматриваются кандидатуры трех депутатов.

«Весь смысл этого перезапуска заключается в замене министров, которые работают неудовлетворительно, на более сильных кандидатов. Имена, которые сейчас упоминаются в отношении министра образования, сбивают с толку, поскольку мы не видели этих людей на ведущих министерских должностях. Возникает вопрос: почему именно такой выбор? Неужели резервная скамья «Единства» в сфере образования тоже столь мала? Или некоторые кандидаты не хотят становиться министрами, если не видят, что правительство будет работать долго?», - рассуждает Метла-Розенвалде.

В этом процессе был допущен ряд тактических ошибок, которые очень трудно объяснить.

«После позы в пятницу казалось, что они хотят продемонстрировать лидерство, но теперь это выглядит как побочный эффект отчаянной агонии. Она может так агонизировать неделями. Но это будет очень болезненно для самого «Единства». И это вопрос того, как само «Единство» как партия хочет выжить в этом процессе. Ведь на кону - их премьер-министр, рейтинги и будущее партии. Партия не может спокойно наблюдать за происходящим. Партии есть что терять», - объясняет Раевскис.

Эксперты подчеркивают, что правительство не работает как единая команда, а скорее каждый из партнеров по коалиции пытается получить максимальную выгоду. Если премьер-министр не найдет решения для улучшения сотрудничества между партнерами, смена отдельных министров ничего не решит.