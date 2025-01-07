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Cанкции для России не должны подрывать экономику Литвы: спикер Сейма

© LETA 7 января, 2025 17:25

Мир 0 комментариев

Пока представители бизнеса и властей обсуждают, как лучше контролировать экспорт товаров двойного назначения в третьи страны, чтобы они не попадали в Россию, спикер Сейма и лидер Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис говорит, что экономические санкции против России должны быть эффективными, но не должны создавать непропорциональное бремя для Литвы.

«Когда мы говорим о санкциях, мы должны говорить о том, что они, прежде всего, должны иметь эффект и реально работать, и не должно быть так, что Литва, наш бизнес, наша экономика должны нести все бремя и убытки из-за введенных санкций. Мы не должны выделяться на фоне других государств и подрывать таким образом свою экономику», - сказал Сквернялис журналистам в Сейме во вторник. 

«Даже финансирование нашей обороны зависит от того, как выглядят и развиваются экономика и бизнес страны. Экспорт - один из главных критериев, по которым можно судить о состоянии нашей экономики», - подчеркнул спикер Сейма. 

По его словам, недавние решения прежнего правительства об ограничении экспорта таких товаров нелогичны и нуждаются в коррекции. 

В понедельник президент страны Гитанас Науседа призвал срочно пересмотреть решения прежнего правительства о запрете на экспорт тысяч товаров двойного назначения по воздуху во все третьи страны, за исключением десяти.

Министерство экономики и инноваций также предлагает срочно ослабить ограничения. На прошлой неделе после встречи с представителями бизнеса министр Лукас Савицкас заявил, что было решено скорректировать ограничения на экспорт - по его словам, это не должно вредить экспортерам продукции с высокой добавленной стоимостью и в то же время не должно нарушать санкции.

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