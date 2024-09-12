Бывший жених внучки Раймонда Паулса женился. На другой (ФОТО)

По данным издания, всего четыре года назад в Лос-Анджелесе молодой режиссер Моника Педерсен с восторгом поделилась радостью в социальных сетях и опубликовала как фото, так и видео, сообщив, что собирается выйти замуж за любимого мужчину, армянского сценариста Майкла Алояна. Моника продемонстрировала обручальное кольцо и с радостью приняла поздравления с тем, что она стала невестой после двух лет совместной жизни.

Моника призналась, что хотела бы отпраздновать свадьбу в Латвии, следуя традициям как латышского, так и армянского бракосочетания, однако вскоре они с Майклом расстались. После разрыва отношений Моника вернулась жить в Латвию к дедушке - Раймонду Паулсу.

По данным журнала «Kas Jauns», тем временем недавний жених Моники стал женатым мужчиной, взяв в жены свою новую избранницу.