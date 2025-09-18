Бывший мэр Екабпилса Леонид Салцевич признал вину в подделке документов

Ожидается, что в ноябре Салцевич подпишет с прокурором соглашение о признании вины и наказании. После этого он лишится депутатского мандата.

По данным прокуратуры, занимая пост председателя правления клуба, Салцевич в интересах организации подделывал годовые отчёты, включая фиктивные договоры на управленческие услуги с фирмой SIA «Science House 5», которая уже несколько лет как ликвидирована.

Прокурор Кристапс Радкевич рассказал LTV, что были выписаны фиктивные счета-фактуры на сумму 18 000 евро в 2019 году и 48 000 евро в 2020-м.

Как отмечает LTV, подача отчётов происходила в тот период, когда Салцевич также был советником тогдашнего министра финансов Яниса Рейрса («Новое единство»).

На судебном заседании Салцевич заявил, что признаёт вину и сожалеет о случившемся. В то же время он подчеркнул, что лично никаких документов не подделывал:

«Перед законом я, может быть, и виноват, если не разбираюсь в бухгалтерии. Я подписывал документы, которые мне давала бухгалтерия», — сказал он.

На вопрос, знала ли бухгалтер о содержании подготовленных бумаг, Салцевич ответил, что больше комментировать не будет.

Говоря о том, куда ушли указанные суммы, он отметил: «На обеспечение клуба. Клуб играл, завоёвывал серебряные медали, всё происходило. Только в бухгалтерских документах это было отражено неправильно».

По сведениям LTV, Салцевич фигурирует и в другом уголовном процессе, который расследует Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции. В связи с продолжающимся расследованием полиция подробностей не раскрывает.