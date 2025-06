- Ваши слова - не надо впадать в истерику. На этой неделе в Канаде состоялась встреча лидеров самых влиятельных стран мира на саммите G7, и премьер Канады Марк Карни сказал, что мы живем в ужасное время. Как в ужасное время не впадать в истерику?

- Думаю, что надо верить прежде всего в себя и в то, что ты делаешь. Может быть, я скорее интраверт, но по сравнению с тем временем, которое я помню 35 лет назад... Я - поколение Народного фронта, это момент, изменивший полностью всю мою жизнь, и это были ценности, которые тогда определялись как новые, которые изменили и Латвию. И у меня с того времени ценности не изменились. Сегодня мир, может быть, динамичнее, может быть, просто больше возможностей что-то громко сказать. Может быть, больше возможностей выразить свои эмоции. Я стараюсь держать свои эмоции при себе, а сосредотачиваться на том, что нужно сделать. Если ты прошел конец 80-х и начало 90-х, все баррикады, перестрелки, путчи, буйство ОМОНа, экономическую трансформацию, огромную инфляцию, которая полностью меняла экономику по дням, не только по годам...

- Наверное, и августовский путч тоже, когда в самом деле все могло закончиться в один миг.

- Это могло закончиться в один миг и могла повториться печальная история, так как мы не знали, как это закончится. И поэтому теперь, когда люди готовы кипятиться, по сути, из-за мелочей, мне кажется, что это не стоит того. Давайте беречь свои нервные клетки.

- Что это за мелочи?

- Все что угодно. Если почитать соцсети, скажем, машина не так проехала мимо, что тут происходит? Нигде мир не идеален, но для меня совершенно неприемлемо, и это меня в самом деле "цепляет", если где-то что-то не происходит так, как надо, и тогда люди сразу все это трансформируют - в Латвии все плохо, в Латвии ничто не происходит так, как надо. Это не так.

Латвия настолько фундаментально изменилась по сравнению с той Латвией, которую я помню, когда был вдвое моложе. Поэтому надо ценить все, что изменилось к лучшему, но нельзя мириться, конечно, если где-то не происходит так, как должно быть. Но у каждой плохой вещи есть фамилия и адрес. Давайте говорить о тех, кто за это несет ответственность, а не обобщать на нашу страну. Наше государство - это мы, это мы сами.

Если ты говоришь что-то плохое о своей стране, то ты говоришь в первую очередь плохое о себе самом, ведь ты и есть тот, кто создает эту страну.

- Канадский премьер называет это время ужасным. Как бы вы охарактеризовали время, в котором мы сейчас живем?

- Оно непредсказуемо. Мы сегодня не можем знать, что произойдет завтра и какое влияние у этого будет. Конечно, канадский премьер, принимающий у себя "Большую семерку" и не только ее, так много вложил, чтобы все подготовить в идеальном виде, пригласил лидеров многих других стран и регионов, а американский лидер просто взял и уехал. Естественно, что это не предусмотрено, не запланировано, но так совпало, что именно в этот момент идет очень горячая фаза, продолжается ближневосточный конфликт с непредсказуемым исходом. Мы до сих пор не знаем, как это закончится и каковы будут последствия, какие средства будут применены. Но и сам американский президент в рамках этой горячей фазы уже поменял свои как бы изначальные установки, свое отношение, свои посылы. Давайте сохранять спокойствие и смотреть, как этот конфликт будет развиваться дальше. В этом случае очень многому можно поучиться у британцев. Это их легендарное выражение Keep calm and carry on фактически проходит сквозь всю Вторую мировую войну. Сохраняй спокойствие и делай то, что должен, и все будет в порядке. От тебя зависит.

(..)

- Чем в глазах Путина является, к примеру, Латвия? Как он нас видит?

- Думаю, отношение точно изменилось по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Но и тогда, и сейчас мы можем быть в какой-то степени удовлетворены тем, что уже тогда, 20 и 35 лет назад, Балтия была чем-то обособленным, отдельным от СССР, чем-то отличавшимся от него. И теперь мы можем в какой-то степени из этого извлечь пользу в том плане, что Россия немалую часть из окружающего региона, я бы сказал, делит на две категории - врагов и предателей. Мы враги. Хорошо, что так.

- А если бы мы были...

- Украинцы - предатели.

- А, таким образом.

- И это хуже. Другие советские республики - тоже предатели. Мы, которые так по-настоящему и не прижились в СССР... Если Путин сказал, что распад СССР - величайшая геополитическая катастрофа, я бы хотел сказать, что Сталин допустил величайшую геополитическую ошибку века в 40-м, оккупировав страны Балтии, так как они отравили остальной СССР этим вирусом свободы, независимости. И этот вирус в конце 80-х очень быстро распространился по всему СССР. Не будь этого, не будь Балтия оккупирована в 40-м, я не знаю, была бы сейчас Россия в тех границах, что сейчас.

(..)

- Что должно произойти, чтобы в Москву снова вернулся латвийский посол? Чтобы латвийским историкам снова стали доступны российские архивы, чтобы в Москве снова смогли собираться их демократы? Когда это могло бы произойти, доживем ли мы до этого?

- Трудно сказать. Могут произойти перемены, может быть, через пару лет, а могут не произойти еще 50 лет. Россия - страна, развитие которой в самом деле очень трудно прогнозировать, и даже если произошли бы какие-то демократические перемены, для меня еще большой вопрос, насколько устойчивы они могут быть. В 90-е такие перемены произошли, но не были устойчивы. Все они были ликвидированы, и Россия по сути вернулась к явно авторитарному режиму, какой там сейчас. Россия вернулась к своей старой модели. Способен ли российский народ жить при демократии? Здесь больше надежды, чем уверенности.