Бюджет на 2025 год: правительство поддержало госбюджет с дефицитом более миллиарда евро (дополнено)

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

Дефицит бюджета общего правительства на следующий год запланирован в размере 1,3 млрд евро (2,9% от внутреннего валового продукта (ВВП)).

В бюджете планируется установить максимальный потолок госдолга на конец 2025 года в размере 21 млрд евро, или 47,3% ВВП. А ВВП в следующем году запланирован в размере 44,379 млрд евро.

При подготовке закона о бюджете использован прогноз потенциального темпа роста ВВП на 2025 год - 2,2%, на 2026 год - 2,2%, и на 2027 год - 2,2%.

Цель структурного дефицита бюджета общего правительства в соответствии с методологией Европейской системы расчетных счетов в 2025 году составляет 0,82% ВВП, в 2026 году - 0,75%, в 2027 году - 0,79% ВВП.

Для обороны в следующем году запланировано 10,3% бюджетных расходов, чтобы обеспечить постепенное увеличение расходов на оборону до 3,7% от валового внутреннего продукта к 2026 году.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности запланировано 6,6% расходов, в том числе больше всего средств предусмотрено для Министерства внутренних дел и Министерства юстиции.

33,2% расходов в 2025 году запланировано для социальной защиты населения. Для здравоохранения в следующем году запланировано 11% бюджетных расходов, для образования - 7,2%, для культуры, досуга и спорта - 1,4%.

На образование предусмотрено 7,2% расходов, в том числе на общее образование, на учебные заведения профессионального образования, высшее образование и другие мероприятия.

17,2% бюджетных расходов предназначены для обеспечения экономической деятельности - содействия конкуренции, защиты внутреннего рынка и прав потребителей, целевых дотаций на содержание и ремонт дорог, общественный транспорт, реализацию проекта "Rail Baltica" и др.

12,5% расходов госбюджета будет направлено на обеспечение общих правительственных функций, включая взносы в бюджет Европейского союза, управление государственным долгом, дотации самоуправлениям и др.

Проект бюджета предусматривает дополнительное финансирование для приоритетных мер, связанных с национальной безопасностью, обеспечения выполнения постановлений Конституционного суда и законов, независимых учреждений и мер, связанных с изменениями налоговой политики. В целом в 2025 году финансирование для приоритетных мер составит 392,4 млн евро, в 2026 году - 389,9 млн евро, в 2027 году - 398,7 млн евро, в 2028 году - 334,8 млн евро.

Больше всего средств предусмотрено для Министерства внутренних дел - 167,4 млн евро, а для Министерства обороны запланировано 90,3 млн евро, в том числе 50 млн евро предназначены для оказания поддержки Украине.

С 2025 года изменятся ставки налогов на рабочую силу, что приведет к увеличению чистых доходов почти 95% работающих, то есть всех, кто получает брутто-зарплату до 4000 евро в месяц. Наибольшее увеличение коснется работников, зарабатывающих до 2500 евро.

С 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц, необлагаемый минимум для пенсионеров вырастет с 500 до 1000 евро в месяц, а минимальная зарплата - с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в 2026 году, до 820 евро в 2027 году и до 860 евро в 2028 году.

Родительское пособие для работающих предусмотрено увеличить до 75% (сейчас 50%) от размера предоставленного родительского пособия.

Чтобы сбалансировать необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогов на рабочую силу, будет введена единая ставка налога в размере 25,5% для доходов до 105 300 евро в год (8775 евро в месяц), а доходы свыше 8775 евро в месяц будут облагаться налогом в размере 33%.

В следующем году сохранится пониженная ставка налога на добавленную стоимость на свежие фрукты, ягоды и овощи. Для достижения целей по обеспечению климатической нейтральности будут постепенно повышаться ставки акцизного налога на различные виды топлива. Кроме того, с 2025 года планируется повысить ставку акциза на подслащенные безалкогольные напитки.

Правительство также одобрило законопроект о взносах солидарности кредитных учреждений, который призван обеспечить дополнительные средства для нужд государства в условиях возросших рисков для безопасности. Планируется, что взносы солидарности будут действовать в период с 2025 по 2027 год.

В процессе разработки бюджета были проведены переговоры с Латвийским союзом самоуправлений и подготовлен протокол соглашения и разногласий с самоуправлениями. В проекте бюджета на 2025 год предусмотрены финансовые ресурсы, которые полностью компенсируют влияние налоговых изменений на бюджеты самоуправлений. Была достигнута договоренность о распределении поступлений подоходного налога с населения (ПНН), согласно которой самоуправления будут получать 78%, а государство - 22% поступлений. Также предусмотрено увеличение дотации в фонд выравнивания финансов самоуправлений на 14 млн евро.

Предполагается, что прогнозируемые поступления ПНН в бюджеты самоуправлений составят 2,134 млрд евро.

Дотация государственного бюджета самоуправлениям запланирована в размере 106 534 905 евро, в том числе фонду выравнивания финансов самоуправлений в размере 50 630 855 евро, а 52 800 762 евро поступят в систему выравнивания финансов самоуправлений по принципам распределения ПНН.

В основном государственном бюджете будущего года расходы Канцелярии президента запланированы в размере 8,784 млн евро, Сейма - 38,312 млн евро, Кабинета министров - 25,63 млн евро.

Расходы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией запланированы в 17,4 млн евро, Бюро омбудсмена - 3,389 млн евро, Фонда общественной интеграции - 24,642 млн евро, Комиссии по регулированию общественных услуг - 6,036 млн евро.

Расходы Министерства обороны в основном бюджете страны на следующий год должны составить 1,357 млрд евро, в том числе Национальным вооруженным силам выделено 1,117 млрд евро. Расходы Министерства иностранных дел предусмотрены в размере 102,774 млн евро, Министерства экономики - 198,776 млн евро, Министерства финансов - 1,537 млрд евро, в том числе расходы на управление госдолгом - 507,67 млн евро, взносы в бюджет ЕС - 366,36 млн евро, на политику государственных доходов и таможни - 179 млн евро.

Расходы Министерства внутренних дел запланированы в размере 839,643 млн евро, Министерства образования и науки - 559,435 млн евро, Министерства земледелия - 872,205 млн евро, Министерства сообщения - 752,748 млн евро, в том числе на проект "Rail Baltica" - 170,486 млн евро.

Расходы Министерства благосостояния запланированы в размере 1,183 млрд евро, Министерства юстиции - 400,94 млн евро, Министерства климата и энергетики - 76,041 млн евро, Министерства умного управления и регионального развития - 97,863 млн евро, Министерства культуры - 246,683 млн евро, а Министерства здравоохранения - 1,925 млрд евро.

Расходы Госконтроля запланированы в размере 8,349 млн евро, Верховного суда - 10,184 млн евро, Конституционного суда - 4,21 млн евро, прокуратуры - 53,575 млн евро, Центральной избирательной комиссии - 2,086 млн евро, общественных электронных СМИ - 50,388 млн евро, Национального совета по электронным СМИ - 4,567 млн евро.

Средства на непредвиденные расходы в бюджете 2025 года запланированы в размере 110,288 млн евро, а общее перераспределяемое финансирование ежегодного бюджета составит 1,642 млрд евро.

Пакет законопроектов, сопровождающих проект госбюджета на 2025 год, содержит 31 законопроект. В Сейм бюджетный пакет планируется подать во вторник, 15 октября.