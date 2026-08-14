В отдельных случаях автоматический возврат не прошёл из-за истёкшего срока действия карты или изменившихся банковских реквизитов. До конца пятницы планируют завершить выплаты тем, чьи данные позволяют это сделать, а также тем, кто купил билеты в кассах и подал заявку.