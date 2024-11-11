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Было бы полным безумием «раскачивать лодку»: политолог описал перспективы действующей коалиции

© LETA 11 ноября, 2024 17:40

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В ближайшее время изменений в коалиции не предвидится, заявил агентству ЛЕТА политолог Юрис Розенвалдс.

По его мнению, о замене "Прогрессивных" в правительстве сейчас никто серьезно не думает. Недавние обращения к премьер-министру Эвике Силине с требованиями дать оценку работе министров от этой партии Каспара Бришкенса и Андриса Спрудса связаны с проблемами в тех сферах, которыми они руководят - сообщении и обороне. "Насколько это связано с успешной или неуспешной работой министров - вопрос довольно спорный", - сказал Розенвалдс, обратив внимание на падение беспилотника в Гайгалавской волости и на "очень болезненные вопросы" "Rail Baltica" и "airBaltic".

Розенвалдс сослался на недавнее интервью премьер-министра Эвики Силини журналу "Ir", в котором она отметила, что ожидает активных действий как от министра сообщения, так и от министра обороны.

Политолог отметил, что по этим вопросам "было бы странно не услышать критики от премьер-министра". "Общественность явно обеспокоена и "Rail Baltica", и "airBaltic" (...). Поэтому вполне нормально, что [премьер-министр] реагирует, но реакция, которую я видел в последнее время, не предполагает, что (...) "Прогрессивные" будут заменены в правительстве", - сказал он.

Политолог также указал на тенденцию часто критиковать "Прогрессивных" за их убеждения, которые противоположны доминирующим в обществе консервативным убеждениям. Он напомнил, что в прошлом многие критиковали "Согласие", но теперь оно больше не представлено в Сейме, поэтому критикуют "Прогрессивных".

Оценивая работу министра культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), Розенвалдс сказал, что министр старается, как и все министры от "Прогрессивных", но в данной ситуации следует задаться вопросом о состоянии культуры как таковой и о том, был ли оно "намного лучше", когда ею руководили министры Национального объединения. "У меня есть некоторые сомнения на этот счет", - сказал Розенвалдс.

По его мнению, с точки зрения стабильности правительства, более вероятным является расширение коалиции за счет "Объединенного списка" (ОС), а не замена "Прогрессивных" другой партией. "Это, я думаю, может быть вариантом на данный момент, который, вероятно, и обсуждается в кулуарах, по крайней мере, есть некоторые свидетельства того, что они [ОС] говорят, что могут быть заинтересованы в работе в правительстве", - сказал Розенвалдс.

Политолог отметил, что если раньше главным препятствием для работы ОС в правительстве была борьба за один и тот же электорат с Союзом зеленых и крестьян, то теперь, учитывая, что обе партии готовы вместе участвовать в муниципальных выборах в Елгаве, они, скорее всего, могли бы работать вместе и в правительстве.

"Совершенно ясно, что в ближайшее время с правительством ничего не произойдет, поскольку остается вопрос бюджета, и было бы полным безумием "раскачивать лодку", но и в будущем можно ожидать расширения правящей коалиции, а не ротации", - считает Розенвалдс.

Политолог не может сказать, продержится ли правительство до следующих парламентских выборов, но, по его мнению, оно точно продержится до конца года.

Розенвалдс отметил, что "в нынешней конфигурации Сейма невозможно сформировать правительство без "Нового Единства", а этой партии в нынешней коалиции достаточно комфортно - гораздо комфортнее, чем в предыдущей коалиции при Кришьянисе Кариньше с Нациобъединением и ОС, которые блокировались друг с другом и тормозили решение ряда вопросов, важных для "Нового Единства"", - сказал Розенвалдс.

По его мнению, "Новое Единство" было бы радо расширить коалицию, учитывая последние события в Сейме, когда не удалось собрать кворум. При этом расширение за счет ОС лучше, так как расширение путем замены партии более рискованно, не говоря уже о том, чтобы взять в правительство Национальное объединение - "думаю, это был бы самый неудобный вариант для "Нового Единства"", - сказал политолог.

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