Будущее Tet и LMT под вопросом: правительство не смогло принять окончательное решение

А в середине или конце апреля министр экономики обещает вернуться в правительство с вопросом о будущем "Tet" и LMT.

По словам Валайниса, правительство и "Telia" продвигаются к обоюдному соглашению. При этом Валайнис отметил, что правительство четко определило: сценарии будущего предприятий не финансируются из госбюджета.

"Мы хотим, чтобы стоимость предприятий росла в долгосрочной перспективе, чтобы через годы стоимость измерялась несколькими миллиардами, а также чтобы это были региональные лидеры", - сказал Валайнис. Для достижения такого результата, по мнению министра, необходимы взвешенные решения обоих акционеров.

По поводу неофициально прозвучавших сценариев о выкупе акций "Tet" и LMT Валайнис заявил, что это сценарии третьих сторон, "которые довольно далеки от латвийских сценариев".

На вопрос, рассматриваются ли сейчас варианты того, что "Telia" сохранит участие в "Tet" и LMT, Валайнис ответил, что ни один вариант не исключен и переговоры ведутся до сих пор.

По словам министра, сейчас осталось мало вопросов без ответов: сформулирована позиция правительства, которая будет озвучена "Telia".

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня во вторник после заседания правительства заявила журналистам, что вопрос "Tet" и LMT был на столе правительства, так как оно хочет повысить конкурентоспособность этих двух предприятий как в Латвии, так и в Балтии.

Комментируя озвученные в публичном пространстве сценарии, премьер отметила: правительство заинтересовано в том, чтобы обе компании работали хорошо. Она напомнила, что государство не является единственным владельцем предприятий.

"Поэтому сейчас принимать какие-то решения, с которыми, возможно, не согласится "Telia", было бы спекуляцией, нам с господином Валайнисом, выступая публично, надо обязательно думать, какие сигналы мы передаем "Telia"", - подчеркнула Силиня.

Она отметила, что определенно к спекуляциям стоит отнести варианты вложения средств фондов второго пенсионного уровня. "Потому что такого предложения на столе сейчас просто нет", - сказала премьер.

При этом она отметила, что правительство заинтересовано в том, чтобы обе компании зарабатывали и были конкурентоспособными.

По словам Силини, не может продолжаться ситуация, когда оба акционера работают в рамках договора девяностых годов. "Хорошая новость о том, что обе стороны готовы изменить сложившуюся ситуацию", - сказала Силиня, отметив, что обе стороны хотят прийти к тому, чтобы была четко видна перспектива получения обеими компаниями большей доли рынка в нынешнем телекоммуникационном бизнесе Латвии.

Премьер подчеркнула, что правительство взвешивает потенциальный результат различных сценариев и не хочет вкладывать бюджетные средства.

"Мы понимаем, что для тех вызовов, которые сейчас стоят перед Латвией, не будет такого сценария: мы должны найти средства и на оборону, и на вопрос со здоровьем, и на вопрос, который обязательно будет решаться в долгосрочной перспективе - демографию", - заявила Силиня, добавив, что правительство должно найти соответствующий сценарий, как, не вкладывая слишком много, можно было бы зарабатывать, позволить развиваться современным технологиям, инновациям.

Силиня отметила, что сейчас активно ведутся переговоры о том, чтобы государство могло сохранить и сформировать свой стратегический интерес на этих предприятиях.

Наряду с этим, по словам Силини, сегодня обсуждалось, что больше государственных предприятий должно котироваться на бирже. "Это дало бы возможность нашим государственным предприятиям привлекать частный капитал - это могут быть как юридические лица, так и жители, заинтересованные вкладывать в наши госкомпании, - как стратегические предприятия, так и другие государственные общества капитала", - сказала Силиня, добавив, что для того, чтобы принимать такие решения, государство должно либо иметь право на единоличное решение, либо договариваться со вторым собственником, которым сейчас является "Telia".

Премьер отметила, что правительство получило встречное предложение от "Telia" и переговоры продолжаются.

Министр экономики в этой связи подчеркнул, что в переговорах между Латвийским государством и "Telia" участвует правительство Латвии, в том числе в Минэкономики создана рабочая группа, которая имеет мандат на решение этого вопроса, а у третьих сторон такого мандата нет.

Необходимо попытаться выбраться из невыгодной ситуации, в которой сейчас находится и государство, и "Telia", отметил Валайнис.

Как сообщалось, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА неофициальная информация свидетельствует о том, что стоимость выкупа долей капитала телекоммуникационных компаний ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT) и ООО "Tet" может составить примерно 550-600 миллионов евро.

Валайнис перед заседанием правительства заявил СМИ, что публично озвученная стоимость сделки по выкупу долей капитала "Tet" и LMT - спекуляции, распространяемые другими участниками рынка и различными заинтересованными сторонами.