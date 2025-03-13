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Будущее Латвии основано на латышских ценностях: премьер выступила с ежегодным отчетом о работе и планах

Редакция PRESS 13 марта, 2025 14:02

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LETA

Будущее Латвии и ее конкурентоспособность основаны на безопасности, благосостоянии и латышских ценностях, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), выступая перед Сеймом с ежегодным отчетом о работе и планах правительства.

Как информирует Государственная канцелярия, при правительстве Силини выделен самый большой объем средств на оборону - 3,2% от внутреннего валового продукта (ВВП) в 2024 году и 3,65% от ВВП в 2025 году. Также оказывается поддержка нуждающимся жителям и семьям с детьми, а конкурентоспособность Латвии усилена за счет стимулирования экспорта и инвестиций.

Канцелярия отмечает, что при правительстве Силини утверждены два сложных бюджета с четкими приоритетами. В этом году приоритетами правительства являются укрепление безопасности Латвии, экономический рост, благосостояние людей и поддержка семей, а также сокращение бюрократии и приближение госуправления к людям.

Силиня подчеркнула, что с момента ее вступления в должность геополитические, экономические и внутриполитические события развивались стремительно. "Вызовы стали сложнее, но мы как команда - в правительстве и в Сейме - сумели принять важные решения и действовать на благо общества", - сказала премьер-министр, отметив, что безопасность страны и ее жителей была и будет приоритетом для правительства.

"Ни одно другое правительство не уделяло столько внимания и ресурсов внутренней безопасности. Мы значительно укрепили нашу готовность к непредвиденным ситуациям и вызовам в сфере безопасности", - сказала премьер.

Кабинет министров также утвердил новую стратегию экономического роста Латвии, цель которой - удвоить ВВП в течение следующих десяти лет, улучшая условия для бизнеса, сокращая бюрократические препятствия и создавая благоприятные условия для инноваций и инвестиций, чтобы обеспечить конкурентоспособное и устойчивое развитие.

В этом году работу начнет Центр искусственного интеллекта, который будет способствовать более эффективному технологическому развитию и конкурентоспособности Латвии, отмечает Госканцелярия.

Правительство под руководством Силини приняло ряд решений, увеличивающих финансовую поддержку семей, инвестиции в здравоохранение и образование.

"Принимая любое решение, нужно всегда ставить во главу угла людей. Нельзя забывать о повседневных нуждах из-за больших приоритетов - укрепления безопасности и роста экономики", - сказала премьер-министр, добавив что благосостояние семей и демография также являются приоритетами правительства и лично для нее важной задачей.

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