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Будьте здоровы: изменения в работе больницы им. П. Страдиня на длинных выходных

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

В праздничные дни мая изменится режим работы Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS), как следует из информации на сайте больницы.

Плановый приём пациентов в больнице с 1 по 4 мая проводиться не будет. 5 мая больница будет работать с 10:00 до 14:00, а 10 мая — с 7:00 до 16:00.

Поликлиника и Центр диагностической радиологии не будут работать с 1 по 5 мая. 10 мая они будут открыты с 8:00 до 18:00.

Информационный центр больницы также не будет работать с 1 по 5 мая, а 10 мая его рабочее время составит с 7:30 до 17:00.

Посещение пациентов в больнице с 1 по 5 мая разрешено с 10:00 до 19:00. В Нефрологическом отделении, отделении интенсивной терапии и реанимации время посещений необходимо согласовать с лечащим или дежурным врачом.

В праздничные дни больница призывает записываться на приём в электронном виде — через сайт PSKUS или отправляя информацию на адрес электронной почты: info@stradini.lv.

Единый номер для записи на приём — 67 069 280 — с 1 по 5 мая звонки принимать не будет. 10 мая он будет работать с 8:00 до 17:00.

Отделение неотложной медицинской помощи Страдиня (вход B1) будет работать круглосуточно и без выходных, оказывая экстренную медицинскую помощь пациентам.

На время праздников больница рекомендует в случаях лёгких заболеваний обращаться на государственную консультационную телефонную линию семейных врачей — 6601 6001. В выходные и праздничные дни, позвонив по этому номеру, можно круглосуточно получить консультации опытных медиков и советы по действиям в случае простых заболеваний, для которых не требуется срочная медицинская помощь.

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