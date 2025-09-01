Бди! Аккаунты WhatsApp крадут через видеозвонок

Всевозможные технологии упрощают жизнь и способствуют прогрессу, но в неумелых руках новинки могут представлять большую опасность для пользователей. Гражданская гвардия предупредила о мошенничестве, в результате которого хакеры с помощью видеозвонка через WhatsApp могут украсть ваш аккаунт и , выдавая себя за вас, просить деньги у других людей от вашего имени.

Incibe, национальный институт кибербезопасности Испании, выпустил ряд рекомендаций, чтобы помочь пользователям обезопасить свои аккаунты после сообщения от анонимного лица.

Афера работает следующим образом: злоумышленники звонят через приложение для обмена мгновенными сообщениями,** выдавая себя за человека из списка контактов. Отвечая пользователь видит только черный экран. Звонящий просит жертву поделиться экраном с вашего мобильного телефона, чтобы попытаться решить предполагаемую проблему с дисплеем.

В этот момент пострадавшему обычно посылают СМС с кодом подтверждения WhatsApp, который непреднамеренно отображается во время демонстрации экрана. Киберпреступник пользуется этим моментом, чтобы записать код, а затем, взламывает аккаунт, не позволяя законному владельцу получить доступ к своим чатам.

Затем киберпреступник начинает отправлять сообщения контактам жертвы с просьбой денежных переводов.

Что делать, если ваш аккаунт взломали?

По возможности предупредите всех своих знакомых, чтобы они не попались на удочку мошенников.

Свяжитесь с контактом, от которого вы получили видеозвонок, чтобы там приняли те же меры.

Попробуйте переустановить приложение

Свяжитесь со службой поддержки WhatsApp по контактному адресу support@whatsapp.com и попросите о помощи.

Если и это не поможет восстановить аккаунт, обратитесь к специалисту WhatsApp по защите данных.

Соберите как можно больше доказательств мошенничества.

Обратитесь в свой банк, чтобы сообщить им о случившемся и принять соответствующие меры.

Как предотвратить кражу учетной записи?