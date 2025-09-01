Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бди! Аккаунты WhatsApp крадут через видеозвонок

Euronews 1 сентября, 2025 18:22

ЧП и криминал 0 комментариев

LETA

Гражданская гвардия и Incibe предупреждают о новой форме кражи личных данных. Хакеры используют видеозвонки WhatsApp для взлома аккаунтов и вымогательства денег, сообщает Euronews.

Всевозможные технологии упрощают жизнь и способствуют прогрессу, но в неумелых руках новинки могут представлять большую опасность для пользователей. Гражданская гвардия предупредила о мошенничестве, в результате которого хакеры с помощью видеозвонка через WhatsApp могут украсть ваш аккаунт и , выдавая себя за вас, просить деньги у других людей от вашего имени.

Incibe, национальный институт кибербезопасности Испании, выпустил ряд рекомендаций, чтобы помочь пользователям обезопасить свои аккаунты после сообщения от анонимного лица.

Афера работает следующим образом: злоумышленники звонят через приложение для обмена мгновенными сообщениями,** выдавая себя за человека из списка контактов. Отвечая пользователь видит только черный экран. Звонящий просит жертву поделиться экраном с вашего мобильного телефона, чтобы попытаться решить предполагаемую проблему с дисплеем.

В этот момент пострадавшему обычно посылают СМС с кодом подтверждения WhatsApp, который непреднамеренно отображается во время демонстрации экрана. Киберпреступник пользуется этим моментом, чтобы записать код, а затем, взламывает аккаунт, не позволяя законному владельцу получить доступ к своим чатам.

Затем киберпреступник начинает отправлять сообщения контактам жертвы с просьбой денежных переводов.

Что делать, если ваш аккаунт взломали?

  • По возможности предупредите всех своих знакомых, чтобы они не попались на удочку мошенников.
  • Свяжитесь с контактом, от которого вы получили видеозвонок, чтобы там приняли те же меры.
  • Попробуйте переустановить приложение
  • Свяжитесь со службой поддержки WhatsApp по контактному адресу support@whatsapp.com и попросите о помощи.
  • Если и это не поможет восстановить аккаунт, обратитесь к специалисту WhatsApp по защите данных.
  • Соберите как можно больше доказательств мошенничества.
  • Обратитесь в свой банк, чтобы сообщить им о случившемся и принять соответствующие меры.

Как предотвратить кражу учетной записи?

  • Установите двухэтапную верификацию на своем мобильном телефоне.
  • Не пользуйтесь экраном, не убедившись в том, с кем вы разговариваете.
  • Никогда не сообщайте полученные коды, так как они являются личными и не подлежат передаче.

 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

