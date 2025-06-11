Будем строить лагеря у больниц? Данусевич об отсутствии плана по обеспечению населения лекарствами в случае ЧС

«Из объяснений Министерства здравоохранения и Министерства обороны ясно: в настоящий момент мы не готовы обеспечить медикаментами в кризисной ситуации», - подчеркивает Данусевич.

Причины, по его словам, банальны и системны:

«Во-первых, мы не учимся у уже реализованных моделей (например, в Эстонии), а хотим “освоить деньги” самостоятельно и строить всё “с нуля”. Во-вторых, слишком много бюрократических процедур для создания и функционирования системы», - считает глава ассоциации торговцев.

Хотя система обеспечения препаратами предусмотрена, её разработка даже не начата. При этом есть разумный и экономически устойчивый путь:

«Рациональным решением было бы резервирование медикаментов через фармацевтическую систему, где срок годности лекарств регулярно обновлялся бы», - считает Данусевич.

Однако пока возникают вопросы без ответов: что делать с медикаментами, когда у них закончится срок годности на складах Госрезерва? Почему логистика для доставки уже закупленных препаратов на 15 миллионов евро стоит ещё 3 миллиона?

«Со стороны правительства прозвучали ответы в духе: будем делать, будем действовать…, — иронизирует Данусевич. — Не прозвучало ответа, когда система начнёт работать и что происходит с запланированным производством критически важных препаратов в Латвии».

Он подчёркивает: система должна быть понятна каждому.

«Обеспечение лекарствами нужно организовать так, чтобы каждому человеку и семейному врачу было ясно, где и как он получит нужные препараты в кризисной ситуации», - считает экономист.

Сегодня же, говорит эксперт, государство предлагает в случае ЧП… просто двигаться поближе к источнику лекарств.

«Текущий государственный “план” — передвигаться ближе к источнику медикаментов. Мы что, будем строить лагеря беженцев у больниц?», — с горькой иронией завершает Данусевич.