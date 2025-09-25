Будем мёрзнуть? Инчукалнское ПГХ заполнено пока только наполовину

Председатель правления Conexus Baltic Grid, компании-оператора ПГХ, Улдис Барисс отметил, что сезон закачки ещё продолжается и завершится 14 октября: «Запасы газа в Инчукалне на сегодня составляют 13,8 TWh. Пользователи системы на цикл 2025/2026 годов уже зарезервировали 17,604 TWh».

Барисс подчеркнул, что одновременно подходит к концу крупнейший за последние годы проект модернизации хранилища, начатый ещё в 2018 году. «Мы существенно повысили надёжность поставок и обеспечили возможность закачки газа даже в сезон его отбора», — сказал он. По его словам, это позволит эффективнее использовать мощности и укрепит безопасность энергоснабжения не только Латвии, но и всего региона Балтии и Финляндии.

Для сравнения: среднее потребление газа в Латвии за один отопительный сезон составляет около 8,7 TWh. Формально нынешних запасов хватит на зиму, однако требования ЕС куда жёстче. Согласно регламенту, страны должны обеспечить заполненность хранилищ не менее чем на 90 % к 1 ноября. В этом году Брюссель смягчил сроки — целевого объёма можно достичь между 1 октября и 1 декабря. Есть и лазейка: в сложных рыночных условиях допускается падение до 80 %. В отдельных проектах Европарламента упоминается минимум 75 %.

Но даже по этим сниженым планкам Латвия пока сильно отстаёт. До европейской нормы не хватает примерно 35 процентных пунктов.

Эксперты отмечают, что газа в хранилище формально достаточно, чтобы пережить зиму. Но запаса прочности мало. В случае холодной зимы или перебоев с поставками Латвия и весь регион окажутся в уязвимом положении. Поэтому пока главный союзник — тёплая погода и ускоренные темпы закачки.