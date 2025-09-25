Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Будем мёрзнуть? Инчукалнское ПГХ заполнено пока только наполовину

Редакция PRESS 25 сентября, 2025 11:28

Фото LETA.

В Инчукалнском подземном газохранилище (ПГХ) к 23 сентября закачано 13,8 TWh природного газа. Это лишь 54,4 % от общей ёмкости газохранилища и на четверть меньше, чем год назад, когда запасы достигали 18,6 TWh или 75 %. В сентябре 2023 года уровень был ещё выше — 19,8 TWh, что составляло 80 %.

Председатель правления Conexus Baltic Grid, компании-оператора ПГХ, Улдис Барисс отметил, что сезон закачки ещё продолжается и завершится 14 октября: «Запасы газа в Инчукалне на сегодня составляют 13,8 TWh. Пользователи системы на цикл 2025/2026 годов уже зарезервировали 17,604 TWh».

Барисс подчеркнул, что одновременно подходит к концу крупнейший за последние годы проект модернизации хранилища, начатый ещё в 2018 году. «Мы существенно повысили надёжность поставок и обеспечили возможность закачки газа даже в сезон его отбора», — сказал он. По его словам, это позволит эффективнее использовать мощности и укрепит безопасность энергоснабжения не только Латвии, но и всего региона Балтии и Финляндии.

Для сравнения: среднее потребление газа в Латвии за один отопительный сезон составляет около 8,7 TWh. Формально нынешних запасов хватит на зиму, однако требования ЕС куда жёстче. Согласно регламенту, страны должны обеспечить заполненность хранилищ не менее чем на 90 % к 1 ноября. В этом году Брюссель смягчил сроки — целевого объёма можно достичь между 1 октября и 1 декабря. Есть и лазейка: в сложных рыночных условиях допускается падение до 80 %. В отдельных проектах Европарламента упоминается минимум 75 %.

Но даже по этим сниженым планкам Латвия пока сильно отстаёт. До европейской нормы не хватает примерно 35 процентных пунктов.

Эксперты отмечают, что  газа в хранилище формально достаточно, чтобы пережить зиму. Но запаса прочности мало. В случае холодной зимы или перебоев с поставками Латвия и весь регион окажутся в уязвимом положении. Поэтому пока главный союзник — тёплая погода и ускоренные темпы закачки.

Обновлено: 13:50 25.09.2025
Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

