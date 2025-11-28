Брюссель требует от Киева жёстких мер против коррупции после скандала с Ермаком

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что европейские правительства не поддержат вступление в ЕС страны, которая не сможет доказать, что её система борьбы с преступностью реально работает. «В каждой стране-кандидате должна существовать надёжная система расследования предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне, судебного преследования и вынесения приговоров», — заявил он.

По данным Украинской правды, расследование касается компании «Энергоатом», управляющей всеми АЭС страны. НАБУ подозревает, что руководителем схемы был Тимур Миндич, бывший партнёр и друг Владимира Зеленского. Следователи также допросили секретаря СНБО Рустема Умерова.

«Украина должна наказать коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет вступить в ЕС», — заявил Макграт.

В пятницу утром у Ермака прошли обыски, а вечером он подал в отставку. Владимир Зеленский подтвердил увольнение, заявив о «перезагрузке офиса президента».