Брюссель требует от Киева жёстких мер против коррупции после скандала с Ермаком

28 ноября, 2025 20:50

Борьба с коррупцией вновь стала главным условием для вступления Украины в Европейский союз. После громкого скандала с хищением $100 млн в энергетическом секторе и отставки главы офиса президента Андрея Ермака вопрос об искоренении коррупции в высших эшелонах власти приобрёл особую актуальность, сообщает Politico.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт подчеркнул, что европейские правительства не поддержат вступление в ЕС страны, которая не сможет доказать, что её система борьбы с преступностью реально работает. «В каждой стране-кандидате должна существовать надёжная система расследования предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне, судебного преследования и вынесения приговоров», — заявил он.

По данным Украинской правды, расследование касается компании «Энергоатом», управляющей всеми АЭС страны. НАБУ подозревает, что руководителем схемы был Тимур Миндич, бывший партнёр и друг Владимира Зеленского. Следователи также допросили секретаря СНБО Рустема Умерова.

«Украина должна наказать коррумпированных политиков и бизнесменов, если хочет вступить в ЕС», — заявил Макграт.
В пятницу утром у Ермака прошли обыски, а вечером он подал в отставку. Владимир Зеленский подтвердил увольнение, заявив о «перезагрузке офиса президента».

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!"
Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!"

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника
Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной
На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной

Взрывы у берегов Турции: два танкера с российской нефтью загорелись после предполагаемого подрыва

На севере Босфора в пятницу произошёл взрыв на танкере Kairos, перевозившем российскую нефть. Судно, находящееся под санкциями ЕС и Великобритании, получило серьёзные повреждения и загорелось, сообщило агентство Reuters. Турецкое управление по морским делам назвало причиной «внешнее воздействие», а портовые агенты допускают, что судно подорвалось на мине.

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

