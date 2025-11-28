Взрывы у берегов Турции: два танкера с российской нефтью загорелись после предполагаемого подрыва

На борту находились 25 членов экипажа — все эвакуированы. К месту происшествия направлены буксиры и корабли береговой охраны, поскольку повреждения корпуса могут привести к затоплению.

Почти одновременно ещё один танкер — Virat, также относящийся к «теневому флоту», — пострадал от другого взрыва в Чёрном море. Оба судна ранее перевозили российскую нефть, и взрывы произошли в районе интенсивного судоходства у берегов Турции.

«Пока невозможно исключить подрыв на мине, но характер повреждений указывает на внешнюю причину», — сообщил источник в турецкой морской администрации.

По данным Bloomberg, расследование инцидента уже началось. Эксперты не исключают, что взрывы могут повлиять на движение нефтяных танкеров в регионе и временно нарушить маршруты поставок через Босфор.