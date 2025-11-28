Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Взрывы у берегов Турции: два танкера с российской нефтью загорелись после предполагаемого подрыва

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 20:46

На севере Босфора в пятницу произошёл взрыв на танкере Kairos, перевозившем российскую нефть. Судно, находящееся под санкциями ЕС и Великобритании, получило серьёзные повреждения и загорелось, сообщило агентство Reuters. Турецкое управление по морским делам назвало причиной «внешнее воздействие», а портовые агенты допускают, что судно подорвалось на мине.

На борту находились 25 членов экипажа — все эвакуированы. К месту происшествия направлены буксиры и корабли береговой охраны, поскольку повреждения корпуса могут привести к затоплению.

Почти одновременно ещё один танкер — Virat, также относящийся к «теневому флоту», — пострадал от другого взрыва в Чёрном море. Оба судна ранее перевозили российскую нефть, и взрывы произошли в районе интенсивного судоходства у берегов Турции.

«Пока невозможно исключить подрыв на мине, но характер повреждений указывает на внешнюю причину», — сообщил источник в турецкой морской администрации.
По данным Bloomberg, расследование инцидента уже началось. Эксперты не исключают, что взрывы могут повлиять на движение нефтяных танкеров в регионе и временно нарушить маршруты поставок через Босфор.

Спасатели подняли тело женщины, но авто останется в реке
На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной
Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!"
Брюссель требует от Киева жёстких мер против коррупции после скандала с Ермаком

Борьба с коррупцией вновь стала главным условием для вступления Украины в Европейский союз. После громкого скандала с хищением $100 млн в энергетическом секторе и отставки главы офиса президента Андрея Ермака вопрос об искоренении коррупции в высших эшелонах власти приобрёл особую актуальность, сообщает Politico.

Борьба с коррупцией вновь стала главным условием для вступления Украины в Европейский союз. После громкого скандала с хищением $100 млн в энергетическом секторе и отставки главы офиса президента Андрея Ермака вопрос об искоренении коррупции в высших эшелонах власти приобрёл особую актуальность, сообщает Politico.

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, "отмотала" своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

