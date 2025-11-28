Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Когда Turritopsis сталкивается с угрозой, повреждением или резким ухудшением условий, её клетки запускают процесс трансдифференцировки. Проще говоря, взрослые клетки возвращаются в состояние “молодых” и перестраиваются в ткани полипа — ранней стадии развития медузы. После этого организм снова проходит все этапы взросления.

Биологи называют это “биологическим перезапуском” и считают, что у этой медузы есть самый близкий к природному механизм бессмертия. Пока что он наблюдается только у нескольких особей и только в лаборатории, но повторяемость процесса поражает.

Учёные пытаются понять, как именно Turritopsis управляет своим клеточным временем. Важную роль играют гены, связанные с регенерацией, контролем повреждений ДНК и обновлением тканей. Главная интрига — можно ли использовать эти механизмы в медицине старения, например для замедления возрастных болезней или восстановления тканей.

Пока это далеко от практики, но исследователи уверены: изучение “бессмертной медузы” может подсказать новые пути в борьбе со старением у людей.