Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 28. Ноября Завтра: Olita, Rita, Vita
Доступность

Бессмертная медуза омолодилась после стресса и начала жизнь заново

Редакция PRESS 28 ноября, 2025 19:25

Животные 0 комментариев

Маленькая медуза Turritopsis dohrnii снова удивила учёных. В лабораторных условиях она пережила стресс, “отмотала” своё старение и вернулась в молодую форму — фактически начав жизнь заново. Это редчайший организм на планете, способный повторять цикл взросления и омоложения без ограничений.

Когда Turritopsis сталкивается с угрозой, повреждением или резким ухудшением условий, её клетки запускают процесс трансдифференцировки. Проще говоря, взрослые клетки возвращаются в состояние “молодых” и перестраиваются в ткани полипа — ранней стадии развития медузы. После этого организм снова проходит все этапы взросления.

Биологи называют это “биологическим перезапуском” и считают, что у этой медузы есть самый близкий к природному механизм бессмертия. Пока что он наблюдается только у нескольких особей и только в лаборатории, но повторяемость процесса поражает.

Учёные пытаются понять, как именно Turritopsis управляет своим клеточным временем. Важную роль играют гены, связанные с регенерацией, контролем повреждений ДНК и обновлением тканей. Главная интрига — можно ли использовать эти механизмы в медицине старения, например для замедления возрастных болезней или восстановления тканей.

Пока это далеко от практики, но исследователи уверены: изучение “бессмертной медузы” может подсказать новые пути в борьбе со старением у людей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника
Важно

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!“
Важно

Тогда богатую Латвию не взяли, а теперь разрушенную вдруг захотели? Кадишс разнёс миф „русские идут!“ (8)

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной
Важно

На полной скорости: полиция опубликовала видео инцидента с утонувшей в Даугаве машиной

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:20 29.11.2025
197-я неделя войны в Украине. Ни Купянск, ни Волчанск россиянами не взяты
Bitnews.lv 3 часа назад
Мерц против электромонополии: Берлин хочет вернуть гибриды
Bitnews.lv 3 часа назад
Спорт: Туктамышева уходит
Sfera.lv 8 часов назад
История: монархия или республика
Sfera.lv 9 часов назад
Румыния: Mistral вам в руки
Sfera.lv 10 часов назад
Латвия: пора «обувать» зимние шины»!
Sfera.lv 10 часов назад
«Сегодня утром 4 волка навестили моих собак» — видео из Валмиеры встревожило жителей
Bitnews.lv 2 дня назад
«Пять автоматов с неба»: эксперты о рисках метеозондов из Белоруссии
Bitnews.lv 2 дня назад

Брюссель требует от Киева жёстких мер против коррупции после скандала с Ермаком

Мир 20:50

Мир 0 комментариев

Борьба с коррупцией вновь стала главным условием для вступления Украины в Европейский союз. После громкого скандала с хищением $100 млн в энергетическом секторе и отставки главы офиса президента Андрея Ермака вопрос об искоренении коррупции в высших эшелонах власти приобрёл особую актуальность, сообщает Politico.

Борьба с коррупцией вновь стала главным условием для вступления Украины в Европейский союз. После громкого скандала с хищением $100 млн в энергетическом секторе и отставки главы офиса президента Андрея Ермака вопрос об искоренении коррупции в высших эшелонах власти приобрёл особую актуальность, сообщает Politico.

Читать
Загрузка

Взрывы у берегов Турции: два танкера с российской нефтью загорелись после предполагаемого подрыва

Мир 20:46

Мир 0 комментариев

На севере Босфора в пятницу произошёл взрыв на танкере Kairos, перевозившем российскую нефть. Судно, находящееся под санкциями ЕС и Великобритании, получило серьёзные повреждения и загорелось, сообщило агентство Reuters. Турецкое управление по морским делам назвало причиной «внешнее воздействие», а портовые агенты допускают, что судно подорвалось на мине.

На севере Босфора в пятницу произошёл взрыв на танкере Kairos, перевозившем российскую нефть. Судно, находящееся под санкциями ЕС и Великобритании, получило серьёзные повреждения и загорелось, сообщило агентство Reuters. Турецкое управление по морским делам назвало причиной «внешнее воздействие», а портовые агенты допускают, что судно подорвалось на мине.

Читать

Мертвого мужа деньги. Верховный суд вернул дело о хищении 16 000 евро покойника

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Верховный суд Латвии направил на повторное рассмотрение в Рижский окружной суд дело, по которому женщина была оправдана в незаконном использовании чужого платёжного средства после смерти мужа. Об этом сообщает LETA.

Читать

Кошки чувствуют эмоции хозяина как собаки — учёные удивлены!

Животные 18:44

Животные 0 комментариев

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Учёные обнаружили то, что многие владельцы и так знали: кошки умеют распознавать человеческие эмоции — и реагируют на них не хуже собак. В эксперименте животным показывали видео с радостными и расстроенными людьми, а также проигрывали голоса. Коты не просто отличали настроение, но и меняли своё поведение.

Читать

Силиня: безопасность важнее формальностей демократии

Новости Латвии 18:41

Новости Латвии 0 комментариев

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Ситуация с безопасностью в Европе остаётся напряжённой — агрессия России, гибридные атаки со стороны Белоруссии и волны нелегальной миграции требуют решительных действий, заявила премьер-министр Эвика Силиня на дискуссии Конституционного суда, посвящённой 75-летию Европейской конвенции по правам человека.

Читать

Зеленский отправил в отставку Ермака. В офисе президента состоится «перезагрузка»

Мир 18:30

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что освободил Андрея Ермака от должности главы офиса президента. По его словам, Ермак подал заявление об отставке по собственному желанию.

Читать