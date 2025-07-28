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“Бросайте монеты в автомат!” Серьёзно? Безжалостные к пациентам правила парковки у больницы в Риге

Редакция PRESS 28 июля, 2025 10:39

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TV3

В тот момент, когда человек отправляется в больницу из-за собственной болезни или чтобы навестить близкого, ему меньше всего хочется решать бытовые проблемы — например, как оплатить парковку. Пустяковая, казалось бы, деталь, но очень важная — ведь неоплаченная парковка может обернуться серьёзной дырой в бюджете.

Для Лиги визит в Рижскую восточную клиническую больницу (RAKUS) превратился в незапланированное стрессовое событие:
«С проблемой приехала в RAKUS Гайлэзерс, припарковала машину и поняла, что приложение для оплаты не работает, мелочи нет (автомат карту не принимает), а бесплатные 45 минут — слишком короткое время.

Позвонила в Europark, рассказала о ситуации, надеясь на какое-то предложение или план действий, но в ответ получила укоряющий тон: “Как это приложение не работает? Почему не работает?” и “Бросайте монеты в автомат”. Чёрт побери, ну серьёзно — разве те, кто едет в стационар, думают о том, где разменять монеты для парковочного автомата?!»

Публикацию прокомментировали и другие люди, которые столкнулись с подобными ситуациями на этой же стоянке:

«Монополия. Они знают, что эта стоянка у них в кармане, поэтому мнение клиентов их мало волнует. В Латвии полно таких микромонополий — компания получает контроль с одобрения “больших дядь” наверху, а пользователь услуги — просто дойная овца».

Запись заметили сотрудники «Europark», которые извинились за случившееся и попросили уточнить детали инцидента. Позже автор записи получила официальные извинения от компании, которая признала, что общение со стороны сотрудника было некорректным. Компания пообещала рассмотреть возможность улучшения сервиса на данной стоянке, чтобы в автоматах можно было расплачиваться банковскими картами.

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