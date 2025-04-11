Член Либерально-демократической партии Великобритании Джон Бойд, ранее занимавший пост мэра Тэтчема и в настоящее время являющийся муниципальным советником, оказался в эпицентре общественного резонанса после того, как сравнил действия ХАМАС с еврейским восстанием в Варшавском гетто в ходе Второй мировой войны. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

В одном из политических чатов Бойд выразил сочувствие палестинской организации и обвинил Израиль в геноциде, военных преступлениях и расизме. В своём сообщении он задал риторический вопрос: «Кто является террористом – оккупационная сила, совершающая геноцид, или коренные жители, борющиеся за свою землю? Были ли французские партизаны террористами? Были ли евреи в Варшавском гетто террористами за сопротивление оккупантам?»

Мнения участников чата разделились: некоторые выразили поддержку, другие – резко осудили его слова, подчеркнув, что ХАМАС признан террористической организацией и несёт ответственность за гибель мирных жителей.

Либерально-демократическая партия поспешила дистанцироваться от заявлений Бойда. В официальном комментарии пресс-службы было отмечено, что его высказывания не отражают позиции партии, которая, в свою очередь, «однозначно осудила ужасающие теракты ХАМАСа, совершённые 7 октября».

Это не первый случай подобного рода внутри партии. Ранее экс-депутат парламента Гордон Бертвисл признался, что воздерживался от критики Израиля из опасений быть исключённым из партии за обвинения в геноциде.