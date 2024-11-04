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Бригадному генералу Копейке предъявлено обвинение по делу о служебном подлоге

Редакция PRESS 4 ноября, 2024 12:53

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Прокуратура предъявила обвинение бывшему руководителю Государственного центра оборонной логистики и закупок (ГЦОЛЗ), бригадному генералу Эрвинсу Копейке и еще двум сотрудникам ГЦОЛЗ по статье Уголовного закона о служебном подлоге.

Не называя имен, в прокуратуре подтвердили, что два должностных лица, в том числе руководитель учреждения, в группе лиц по предварительному сговору подделали и использовали служебный доклад с целью списать недостающие товары и ввести информацию об этом в систему учета.

Еще один сотрудник центра оказывал им поддержку.

Как сообщила прошедшим летом передача Латвийского телевидения (ЛТВ) "De facto", уголовный процесс начала военная полиция, которая провела обыск в ГЦОЛЗ и задержала Копейку, а позже потребовала его отстранения.

В начале пандемии "Covid-19", в конце мая 2020 года, США пожертвовали Латвии 13 500 евро на приобретение средств дезинфекции и одноразовых перчаток для обеспечения сдачи централизованных экзаменов в латвийских школах. Средства были закуплены, и их доставку в школы обеспечивали Национальные вооруженные силы (НВС) в сотрудничестве с самоуправлениями. Вначале пожертвование было оформлено на балансе тогдашнего Государственного оборонного центра военных объектов и закупок, который позже был реорганизован в ГЦОЛЗ. После реорганизации дезинфицирующие средства и перчатки, давно развезенные по школам, были переданы под отчетность ГЦОЛЗ. Поэтому не исключено, что уголовный процесс возбужден по факту неправильного списания имущества.

Сам Копейка в интервью ЛТВ высказал предположение, что уголовный процесс связано с проведенными им самим проверками. "Ответственные за контроль над закупками чиновники находят давний случай, и он поднимается именно в то время, когда я расследовал более важные вещи. Как ни удивительно, в данном случае замешаны и родственники людей, связанных с закупками. Очень много совпадений", - отметил Копейка.

По его словам, с начала этого года он проводил углубленную проверку закупок оборонного ведомства и выявил существенные нарушения - и подделку документов, и, возможно, запрещенные сговор, а также выяснил истинных виновников скандальной закупки продуктов питания для нужд армии на 220 млн евро. Копейка был одним из чиновников, которого наказали за скандальную закупку продовольствия, снизив зарплату на определенный срок. Копейка обжаловал эту меру наказания.

В связи с уголовным процессом этой весной Копейка был отстранен от должности главы ГЦОЛЗ. Позже президент Латвии Эдгар Ринкевич отправил его в отставку.

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