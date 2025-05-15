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Браже нашла самый дешевый способ достижения мира в Украине (1)

Редакция PRESS 15 мая, 2025 14:33

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Ослабление военного потенциала России - самый прямой и дешевый способ достижения мира в Украине, заявила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Латвии Байба Браже, которая в среду и четверг принимает участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран НАТО в Турции.

Она отметила, что одним из главных вопросов, обсуждаемых на неформальных переговорах, было сдерживание России. Браже приветствовала тот факт, что Европейский союз (ЕС) согласовал очередной пакет санкций против России, а также ожидания от российско-украинских переговоров.

"Пока неясно, увенчаются ли переговоры успехом, будет ли это начало процесса или очередная попытка "кремлевского мясника" "напустить тумана" в глаза международному сообществу", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Пока неясно, какое решение примут США в отношении санкций против России, поскольку разработан мощный санкционный пакет. У международного сообщества есть инструменты для дальнейшей поддержки Украины, добавила Браже. Нет никаких признаков того, что поддержка Украины будет ослабевать.

Говоря о том, как члены НАТО могут поддержать Украину, министр иностранных дел Латвии отметила, что за последние три года расходы на оборону в странах-членах альянса значительно увеличились, что привело к росту оборонных заказов и укреплению военной промышленности. Браже подчеркнула, что в производстве находится больше средств обороны и сдерживания, что предоставляет больше возможностей для оказания помощи Украине.

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Каменный мост и кольцевая Славу: определены самые опасные дороги в Риге (1)

Важно 18:16

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Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

Согласно данным мобильного инструмента оценки безопасности Road Risk Report, применяемого страховой компанией Balcia, места в Риге, где в 2024 году чаще всего происходили ДТП — это съезды с Каменного моста, кольцевая развязка путепровода Славу, а также парковка перед рижским аэропортом, сообщает LSM+. К тому же большинство аварий, 72%, происходит в хорошую погоду, когда дорогие сухие, а  видимость — хорошая.

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Избитая подруга Зейзы — не первая его жертва: в прошлый раз дело закончилось мелким штрафом (1)

ЧП и криминал 18:06

ЧП и криминал 1 комментариев

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Недавно история о том, как лицо компании заправок Straujupīte - бизнесмен Оскарс Зейза был арестован за насилие над женщиной, облетела всю Латвию. Своей гражданской жене он пробил голову и сломал нос. И вот оказалось, что она - не первая пострадавшая от его рук женщина. Свою предыдущую партнершу он тоже избил. И за это был наказан... штрафом в размере 148,50 евро, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

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ЕС готовит новые пошлины на продукцию из России и Белоруссии (1)

Мир 17:55

Мир 1 комментариев

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Профильный комитет Европарламента одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма для скота из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

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Целый корпус больницы Страдыня, возможно, придется снести. Плесень в подвале оказалась неистребимой (1)

Важно 17:46

Важно 1 комментариев

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

Плесень, обнаруженная в Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня в Риге, может оказаться неистребимой — с таким предупреждением в эфире передачи TV24 «Клуб национальных интересов» выступил председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс. Он сообщил, что аналогичный случай уже был в Нидерландах, где из-за распространения плесени пришлось снести здание больницы.

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Право голоса — это привилегия? В Сейме был поднят вопрос: пусть неграждане тоже голосуют (1)

Новости Латвии 17:42

Новости Латвии 1 комментариев

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

Кричали, стучали кулаками по столу и напоминали, что право голоса это привилегия - пленарное заседание Сейма в четверг утром началось с бурных обсуждений. Депутаты рассматривали подготовленные партией "Стабильности" поправки к закону о выборах в органы местного самоуправления.

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МИД не экономит, а лицо Браже — повсюду: для этого есть веская причина? (1)

Важно 17:36

Важно 1 комментариев

«Как мы видели в последние месяцы, министр иностранных дел Латвии Байба Браже внезапно стала одним из самых заметных представителей правительства в публичной сфере. Социальные сети, интервью для прессы, международные встречи, зарубежные визиты, комментарии по вопросам национальной безопасности и даже по темам, нетипичным для министерства иностранных дел. Поистине – если до недавнего времени кто-то не знал, кто такая Байба Браже, то сегодня она повсюду», - размышляет pietiek.com.

«Как мы видели в последние месяцы, министр иностранных дел Латвии Байба Браже внезапно стала одним из самых заметных представителей правительства в публичной сфере. Социальные сети, интервью для прессы, международные встречи, зарубежные визиты, комментарии по вопросам национальной безопасности и даже по темам, нетипичным для министерства иностранных дел. Поистине – если до недавнего времени кто-то не знал, кто такая Байба Браже, то сегодня она повсюду», - размышляет pietiek.com.

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Зеленский направил украинскую делегацию в Стамбул на переговоры (1)

Важно 17:27

Важно 1 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский направил на прямые переговоры между представителями России и Украины — первые с весны 2022 года — делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

Президент Украины Владимир Зеленский направил на прямые переговоры между представителями России и Украины — первые с весны 2022 года — делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым. Россию на переговорах представляет делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским.

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