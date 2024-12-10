Борьба с недобросовестными мигрантами: установлены более строгие требования для иностранной рабочей силы

При действовавшем до сих пор регулировании обнаруживалось всё больше случаев, когда латвийский работодатель уже заведомо планирует отправить приглашенных им граждан третьих стран для оказания услуг в другую страну ЕС, вовсе не планируя трудоустраивать этих людей в Латвии, а также не рассматривая возможности трудоустройства местной рабочей силы, сообщает министерство. В результате возрастает число запрашиваемых виз и видов на жительство с недобросовестной целью — использовать латвийскую иммиграционную систему, чтобы ввезенных из-за границы работников переправить в другие страны альянса.

Одновременно вводятся в заблуждение о наличии вакансий местные соискатели (работодатель обязан разместить объявление публично, через Госагентство занятости (NVA) — ведь только если он не найдет латвийских работников, ему разрешено ввезти иностранцев). Это продлевает латвийцам поиски работы.

Новые нормы более точно определяют порядок сотрудничества между работодателями и Госагентством занятости. Впредь работодателю, сообщившему NVA о вакансии, нужно будет с агентством сотрудничать: обосновывать заявленное число вакансий, оценивать предлагаемых агентством кандидатов и в случае отказа соискателям в принятии на работу аргументировать перед NVA этот отказ.

Одновременно новая редакция правил предусматривает в случаях, когда NVA принимает решение — позволить ввоз иностранцев или отказать, право для работодателя получить заключение NVA. В течение месяца со дня получения заключения работодатель имеет право подать в Управление гражданства и миграции (УДГМ) приглашение для получения визы или вызов для запроса ВНЖ.

Предусмотрены и другие изменения, в том числе уточнен порядок оспаривания решений NVA.