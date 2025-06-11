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Большинство латвийцев — всеядны? Ассоциация птицеводов обнаружила только 4% вегетарианцев

Редакция PRESS 11 июня, 2025 13:21

Новости Латвии 0 комментариев

По результатам опроса, проведённого в марте–апреле 2025 года исследовательским центром SKDS по заказу Латвийской объединённой ассоциации птицеводческой отрасли (LAPNA), 95% жителей Латвии не относят себя к группам, полностью исключающим отдельные категории продуктов (вегетарианцы, веганы, сыроеды и т. д.). Лишь 4% признали, что придерживаются какой-либо из альтернативных диет.

При этом более двух третей опрошенных (67%) заявили, что едят всё без ограничений. Остальные 30% указали, что исключают из рациона отдельные продукты — чаще всего это свинина (7%), говядина и молочные продукты (по 5%), рыба (3%) и птица (1%). Таким образом, треть латвийцев избирательны в питании, но при этом не отказываются полностью от продуктов животного происхождения.

«Результаты удивили нас, учитывая активную деятельность производителей альтернативных продуктов, стремящихся заменить традиционные мясо, молоко и яйца», — отметил глава LAPNA и член правления Совета сотрудничества сельскохозяйственных организаций (LOSP) Янис Гайгалс. — «Тем не менее, подавляющее большинство жителей Латвии остаются верны классическому питанию: мясо, рыба, молочные продукты по-прежнему в ходу».

По мнению представителей отрасли, это хорошая новость для местных производителей. Она говорит о том, что спрос на традиционную продукцию стабилен, несмотря на громкие кампании сторонников «новой еды».

«Мы уважаем личный выбор каждого, но меньшинство не должно диктовать изменения в пищевой политике и структуре производства», — подчеркнул Гайгалс.

Глава LOSP Гунтис Гутманис добавил, что именно такие данные дают стимул активнее продвигать местные продукты: «Нам тяжело конкурировать с международными гигантами альтернативной еды, у которых огромные бюджеты. Но очевидно, что значительная часть общества остаётся сторонниками привычного рациона — это подтверждает правильность нашей работы».

Всего в опросе участвовали около 1500 человек из всех регионов Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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