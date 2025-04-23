Большая Толока — сегодня последний день приема заявок на участие

Это акция не только о весенней уборке, но и о возможности выразить свою любовь к природе и осознать влияние человека на окружающую среду, пишет LSM+. Сегодня последний день подачи заявок на участие в Большой Толоке, рассказывает Латвийское радио 4 в передаче «Домская площадь».

С момента своего основания в 2008 году Большая Толока привлекает внимание жителей Латвии к проблемам экологии и чистоты. Каждый год люди собираются вместе, чтобы навести порядок на улицах, очистить свои города и провести время с друзьями и семьей, отметила Айва Розенберга, представитель общества Pēdas LV, организующего это мероприятие.

«За 18 лет произошли значительные изменения. Во-первых, субботники стали неотъемлемой весенней традицией. Удивительно, что эта практика, зародившаяся 18 лет назад, оказалась такой устойчивой в обществе. Возможно, это связано с её глубокими корнями в фольклоре и народных обычаях, которые предписывают весной убирать, начинать что-то новое и помогать друг другу в трудные времена.

Во-вторых, количество мусора, который мы собираем, сократилось примерно наполовину, хотя число участников субботников осталось на прежнем уровне.

Каждый год в Латвии Большая Толока проходит в 1500 местах, и в этой инициативе участвует около 120 000 человек. Мы наблюдаем изменения в обществе. Важно отметить, что практически все школы с первого года принимают участие в Большой Толоке. Это означает, что новое поколение выросло с новыми экологическими взглядами и активно привлекает свои семьи к этой традиции».

Премьер-министр Эвика Силиня также поддерживает эту инициативу, отмечая, что «Латвия — не только одно из самых зелёных государств Европы, но и одно из самых ухоженных».

Такие инициативы не только помогают улучшить окружающую среду, но и играют важную роль в сохранении культурного наследия. Восстанавливая памятники и ухаживая за природой, мы сохраняем память о наших выдающихся личностях и передаем эти ценные традиции будущим поколениям, отметила Айва Розенберга.

«Многие культурные памятники во время Большой Толоки приводятся в порядок. Там, где жили наши выдающиеся личности, также очищаются места или высаживаются декоративные кустарники. Кроме того, мы видим, что ансамбль Perle Латвийского университета создал специальное представление, посвященное древним традициям толоки. Именно в день Большой Толоки 26 апреля у них пройдет премьера в различных местах Латвии. Коллектив представит свой танцевальный номер, посвящённый традиции толоки в Латгалии. Таким образом, каждый находит своё место».

Поэтому одна из целей в этом году — включить традицию в Список нематериального культурного наследия Латвии.

Организаторы мероприятия призывают жителей рассказывать свои истории участия в толоках. Сделать это можно, заполнив анкету.

«Появилась идея внести Большую Толоку в список нематериального культурного наследия Латвии. Этот список предназначен для привлечения внимания общества к традициям, которые мы ценим, храним и которые, в некотором смысле, требуют защиты. Кроме того, мы можем поддерживать эти традиции и видеть, что в них есть как древние корни, так и современная составляющая, что мы культивируем. Традиции живут, когда каждое поколение находит в них свой современный дух»

В этом году в рамках Большой Толоки ожидается множество мероприятий от сбора мусора до посадки деревьев и культурных акций.

«Конечно, уборка мусора остаётся актуальной. Мы также замечаем, что многие участники занимаются посадкой деревьев, изготовлением птичьих домиков, а в последнее время — созданием домиков для насекомых. Покраска скамеек во дворах является прекрасным примером совместного труда соседей. Каждый год появляются новые инициативы. Например, в этом году запущена новая — чистка подвалов. Ситуация с безопасностью в мире такова, что нам необходимо заботиться о своей безопасности и следить за тем, что происходит в наших подвалах, есть ли там место для укрытия в случае необходимости и нет ли ненужных старых вещей».

Одним из новшеств этого года станет цифровая толока. Учитывая растущий объём данных, для хранения которых требуются масштабные вычислительные центры и большое количество энергии, существует тема цифрового загрязнения. Руководитель корпоративных коммуникаций Латвийского государственного центра радио и телевещания (LVRTC) Винета Спругайне подчеркнула, что нужно переосмыслить наши цифровые привычки и изменить повседневные действия.

Принять участие в Большой Толоке может каждый желающий. Регистрация доступна на сайте в разделе Pieteikt talku. Участники могут выбрать различные виды активности: сбор мусора, посадка деревьев, благоустройство территорий и даже проведение цифровых или культурных акций. Зарегистрировано почти 1000 мест для проведения Большой Толоки в Латвии