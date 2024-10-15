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Большая часть забора на границе построена: оставшиеся 57 км планируется закончить в следующем году

© LETA 15 октября, 2024 17:26

Новости Латвии 0 комментариев

Valsts robežsardzes pārstāvji pie Latvijas austrumu robežas žoga Kārsavas novadā.

Заграждение на латвийско-российской границе в настоящее время построено примерно на 80% от общей протяженности границы - готовы 222 из 283 км, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) Ренар Гришкевич.

Осталось построить примерно 57 км заграждения - половину планируется завершить в этом году, а на оставшихся 28 км в сложных, труднодоступных зонах забор будет возведен до конца октября следующего года.

10 октября VNĪ приняло выполненные строительным предприятием ООО "Nordes Būve" работы на двух участках латвийско-российской границы общей протяженностью приблизительно 21 км в Шкилбенской и Вецумской волостях Балвского края.

В ближайшие два месяца состоится приемка запланированных на этот год работ на остальных участках латвийско-российской границы.

VNĪ заключило 16 договоров о выполнении работы с шестью строительными подрядчиками. Строительные работы продолжают вести ООО "Citrus Solutions", ООО "Hagberg construction", "Nordes Būve", полное товарищество "P un P Būvbūves grupa", ООО "Baltic construction Company" (BCC) и ГАО "Latvijas autoceļu uzturētājs".

В сотрудничестве с Национальными вооруженными силами VNĪ в сентябре этого года завершило строительство заграждения длиной 20 км.

Как подчеркнул Гришкевич, строительство заграждения и инфраструктуры проходит с небольшим опережением плана.

Работы по возведению недостающего участка заграждения на границе ведутся с апреля этого года. Ранее ООО "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" установило 99 км заграждения, пока в 2019 году работы не были приостановлены. В рамках ранее заключенного с Государственной пограничной охраной договора на данном участке на прошлой неделе начато устранение выявленных недостатков, которые "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" проводит без дополнительного финансирования. Эти работы также будут завершены до конца октября следующего года.

Согласно полученному летом 2023 года заданию VNĪ обеспечивает реализацию и контроль за процессом строительства заграждения и инфраструктуры на внешней восточной границе Европейского союза (ЕС) с Россией протяженностью 283,6 км - осуществляет необходимые закупки, заключает договоры и контролирует проделанную работу. Осенью 2021 года VNĪ было поручено руководство, реализация и контроль за строительством инфраструктуры на внешней границе с Беларусью, которое было завершено в июле этого года.

В укреплении восточной границы задействованы несколько организаций. В зону ответственности VNĪ входит руководство и организация строительного процесса, в том числе поиск строителей на конкурсной основе. За отчуждение необходимых земельных участков отвечает Государственное агентство обеспечения, обезлесение осуществляет ГАО "Latvijas valsts meži", Латвийский государственный центр радио и телевидения отвечает за внедрение технологических решений, а также ведется сотрудничество с Государственной пограничной охраной и Министерством внутренних дел.

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