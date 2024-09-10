«Большая часть собранного картофеля испортится в погребе»: эксперт о плохом урожае

У тех, чьи огороды расположены во влажных местах, урожай будет портиться даже в погребе и это надо учитывать, подчеркивает Гайлите. В этом году на таких огородах лучше убирать урожай раньше, чем позже - пока гниль еще не распространилась с листьев на клубни.

"Мы должны смириться с тем, что большая часть собранного картофеля испортится в погребе, потому что физически невозможно обнаружить весь поврежденный картофель в момент сбора. Конечно, те испорченные клубни, которые вы заметите, не нужно складывать на хранение... Но будет и довольно много картофеля, внутри которого есть инфекция, но пока ее не видно. И через некоторое время она выползет наружу".