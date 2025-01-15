Более 500 солдат Службы гособороны отправятся служить в Латгалию: план укрепления восточной границы

В плане определены основные вызовы, которые необходимо решить в восточной приграничной зоне в связи с влиянием войны России против Украины, и это общие вызовы с другими странами ЕС, которые граничат с Россией и Белоруссией. К ним относятся ухудшение и без того неблагоприятной экономической ситуации, трудности в поддержании деловой активности, например, малых и средних предприятий.

Также упомянуты негативное воздействие на чувство безопасности граждан и рост социальной напряженности, поэтому необходимо укреплять устойчивость и готовность общества.

Упомянуто и негативное воздействие на потенциальные инвестиционные потоки, нарушение транспортных коридоров, прекращение туристических потоков.

Меры, включенные в план, направлены на укрепление безопасности, экономическое развитие и развитие человеческих ресурсов.

План включает 59 мер, дополняющих существующие меры, предусмотренные другими национальными документами по планированию, на которые было выделено финансирование. Из них на 58 мер выделено в общей сложности 644 598 937 евро.

В области укрепления безопасности предусмотрена реализация проектов по развитию инфраструктуры и укреплению потенциала реагирования служб, в том числе строительство 11 новых центров управления катастрофами в восточной приграничной зоне - в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливаны, Виляны, Алуксне, Прейли, Балви, Краславе, Лудзе и Резекне.

В настоящее время выделены средства на строительство семи центров - в Дагде, Илуксте, Даугавпилсе, Ливаны, Виляны, Алуксне, Прейли.

В рамках реализации плана по борьбе с мобильностью на восточной границе Латвии предполагается создать парки антимобильных материалов в 25 местах и обеспечить более 100 рабочих мест для местного населения.

План предусматривает функционирование шести военных баз - в Даугавпилсе, Резекне, Лузнаве, Прейли, Межа Мацкевичи, Алуксне - и размещение 550 солдат Службы национальной обороны в Латгальском регионе.

В зоне восточного приграничья планируется производство продукции двойного назначения, что укрепляет готовность региона к кризисам и потенциал сдерживания, а также дает возможности для бизнеса.

Будут реализованы меры по укреплению информационного пространства, антикризисного управления и сектора неправительственных организаций (НПО).

Планируется продвигать укрепление восточной границы как вопрос безопасности для всего Европейского союза (ЕС) и привлекать финансирование специально для восточных приграничных стран ЕС и регионов, граничащих с Россией и Беларусью, в рамках многолетнего бюджета ЕС после 2027 года.

В области экономического развития планируется реализовать меры по поддержке экономического развития региона.

Планируется создать 1 800 новых рабочих мест, инвестировать в создание индустриального парка в Даугавпилсе, а также развитие инфраструктуры и территорий поддержки бизнеса в других приграничных самоуправлениях, привлекая 56,9 млн евро частных инвестиций.

Будет продолжена поддержка Латгальской и Резекненской специальных экономических зон и расширение их границ за счет Алуксненского края.

Поддержка будет оказана 34 малым и средним предприятиям.

Запланировано также предоставление кредитов предпринимателям на сумму 36,5 млн евро.

Предусмотрены меры по содействию конкурентоспособности фермерских хозяйств, развитию мелких ферм и созданию новых хозяйств - поддержку получат более 10 000 фермерских хозяйств.

Будет оказана поддержка в повышении энергоэффективности бизнеса, включая переход на технологии возобновляемых источников энергии в отоплении.

Будет внедрена модель государственно-частного партнерства для строительства субсидируемого арендного жилья. Предусмотрена реконструкция 143 единиц социального жилья или строительство новых единиц социального жилья.

Также планируется выделить инвестиции для повышения энергоэффективности многоквартирных домов и муниципальных зданий.

Запланированы также инвестиции в развитие мобильности, в том числе в улучшение региональной и местной дорожной сети.

Резекненская технологическая академия будет интегрирована в экосистему Рижского технического университета, обеспечивая четыре новые учебные программы и гранты для докторантов.

Даугавпилсский университет должен будет обеспечивать конкурентоспособное предложение высшего образования в регионе, укрепляя научный потенциал, привлекая и удерживая академический персонал.

Планируется также продолжить работу Малнавского колледжа, имеющего важное значение для региона и сельскохозяйственного сектора, в качестве колледжа.

Содействуя реэмиграции, планируется обеспечить 95 репатриантов в год.