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Более 100 змей поймано на заднем дворе австралийца

Euronews 7 февраля, 2025 20:00

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Специалисты по рептилиям извлекли 102 ядовитые краснобрюхие черные змеи из кучи мульчи на участке в Сиднее, и эта находка озадачила экспертов.

Австралиец рассказал, что испытывает дрожь после того, как более 100 ядовитых краснобрюхих черных змей были извлечены из кучи мульчи на его заднем дворе в Сиднее.

Дэвид Стайн позвонил в Reptile Relocation Sydney на прошлой неделе после того, как увидел несколько змей, заползших в мульчу у его дома в пригороде Хорсли-Парк на западной окраине Сиднея.

Ловец змей Дилан Купер прибыл в тот же день и в итоге собрал в мешок 102 беременные и новорождённые змеи.

"Когда видишь такое количество в одной группе, тебя бросает в дрожь", - говорит Стайн.

Владелец компании Reptile Relocation Sydney Кори Кереваро рассказал, что две из пойманных взрослых змей родили в общей сложности 29 змей, а Купер все еще просеивал мульчу, чтобы поймать еще.

По его словам, в итоге было поймано пять взрослых особей и 97 детенышей.

Кереваро сказал, что самым большим уловом, о котором он слышал, при аналогичной работе по удалению змей были 30 ковровых питонов. Они вылупляются из яиц, а краснобрюхие чернотелки рожают.

"Когда малыши вылупляются, их может быть довольно много, - говорит Кереваро. - Но чтобы было так много ядовитых змей, с этим никто не сталкивался".

Скотт Эйппер, автор нескольких книг об австралийских змеях, считает, что беременные краснобрюхие чернотелки могут собираться в целях безопасности или из-за отсутствия подходящей среды обитания для родов.

Необычайно жаркая погода в Сиднее могла спровоцировать роды, пояснил он и добавил:

"Это единичный случай. Это, конечно, очень редкое явление".

В четверг австралийские власти власти дали Кереваро разрешение выпустить спасенных змей в национальный парк.

"Они будут находиться достаточно далеко, чтобы избежать любого взаимодействия с людьми: 100 змей отправятся в середину буша в глуши", - сказал Кереваро.

В декабре джек-рассел-терьер Стайна убил укусившую его молодую краснобрюхую чернотелку. Собака провела четыре дня в больнице для животных и выздоровела после введения противоядия.

Стайн сказал, что его предупредили: в следующем году змеи могут вернуться и рожать в мульче в то же время.

"В ближайшие пару дней эта большая куча мульчи исчезнет", - сказал он.

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