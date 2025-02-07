Более 100 змей поймано на заднем дворе австралийца

Австралиец рассказал, что испытывает дрожь после того, как более 100 ядовитых краснобрюхих черных змей были извлечены из кучи мульчи на его заднем дворе в Сиднее.

Дэвид Стайн позвонил в Reptile Relocation Sydney на прошлой неделе после того, как увидел несколько змей, заползших в мульчу у его дома в пригороде Хорсли-Парк на западной окраине Сиднея.

Ловец змей Дилан Купер прибыл в тот же день и в итоге собрал в мешок 102 беременные и новорождённые змеи.

"Когда видишь такое количество в одной группе, тебя бросает в дрожь", - говорит Стайн.

Владелец компании Reptile Relocation Sydney Кори Кереваро рассказал, что две из пойманных взрослых змей родили в общей сложности 29 змей, а Купер все еще просеивал мульчу, чтобы поймать еще.

По его словам, в итоге было поймано пять взрослых особей и 97 детенышей.

Кереваро сказал, что самым большим уловом, о котором он слышал, при аналогичной работе по удалению змей были 30 ковровых питонов. Они вылупляются из яиц, а краснобрюхие чернотелки рожают.

"Когда малыши вылупляются, их может быть довольно много, - говорит Кереваро. - Но чтобы было так много ядовитых змей, с этим никто не сталкивался".

Скотт Эйппер, автор нескольких книг об австралийских змеях, считает, что беременные краснобрюхие чернотелки могут собираться в целях безопасности или из-за отсутствия подходящей среды обитания для родов.

Необычайно жаркая погода в Сиднее могла спровоцировать роды, пояснил он и добавил:

"Это единичный случай. Это, конечно, очень редкое явление".

В четверг австралийские власти власти дали Кереваро разрешение выпустить спасенных змей в национальный парк.

"Они будут находиться достаточно далеко, чтобы избежать любого взаимодействия с людьми: 100 змей отправятся в середину буша в глуши", - сказал Кереваро.

В декабре джек-рассел-терьер Стайна убил укусившую его молодую краснобрюхую чернотелку. Собака провела четыре дня в больнице для животных и выздоровела после введения противоядия.

Стайн сказал, что его предупредили: в следующем году змеи могут вернуться и рожать в мульче в то же время.

"В ближайшие пару дней эта большая куча мульчи исчезнет", - сказал он.