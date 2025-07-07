Bloomberg: Зеленский обсуждал с Трампом замену посла в США

Как следует из публикации, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины обсудить с американской стороной назначение нового посла. Указывается, что среди возможных кандидатов на эту должность - нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, его заместитель Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Такую же информацию распространило и онлайн-издание "РБК-Украина": "Информированный источник "РБК-Украина" подтвердил, что среди кандидатов на должность посла Украины в США: Шмыгаль, Умеров, Стефанишина, Галущенко".

"Зеленский обсуждал, что надо заменить посла и что предлагается заменить (его. - Ред.) так, чтобы наш новый посол был понятен Америке. Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и уровень соответствует уровню отношений с Америкой", - цитирует издание своего собеседника.

Замена действующего посла Украины в США Оксаны Маркаровой происходит в момент, когда отношения между странами являются весьма чувствительными, подчеркивает Bloomberg. Оно напоминает, что на прошлой неделе администрация Трампа прекратила поставки в Украину артиллерийских снарядов и средств ПВО, "что застало правительство Зеленского и его союзников врасплох".

Прекращение США поставок средств ПВО Украине

Американский телеканал CBS 2 июля передавал со ссылкой на источник в Белом доме, что Вашингтон приостановил поставку оружия и боеприпасов не только Украине. Это решение стало частью более масштабной проверки, которую Пентагон проводит в отношении всех стран, получающих оружие из США.

По словам собеседника телеканала, проверка была инициирована главой Пентагона Питом Хегсетом несколько недель назад по поручению Дональда Трампа с целью убедиться, что министерство обороны при предыдущей администрации "расставляло приоритеты в соответствии с интересами Америки".

О приостановке поставок США в Украину ряда критически важных боеприпасов, включая ракеты для систем ПВО Patriot, стало известно 1 июля. Европейские чиновники были "ошеломлены" этим решением Вашингтона, писало тогда агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В ночь на 4 июля российские войска провели одну из самых массированных атак с начала войны на Киев и другие города Украины. В тот же день, 4 июля, американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что проверка американских военных запасов, повлекшая собой приостановку поставок оружия Украине со стороны Минобороны США, не выявила их критической нехватки.