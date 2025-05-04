Близкие пропавшего без вести в Даугаве просят помощи в его поиске

Лаума пишет, что человек, считающийся на данный момент пропавшим без вести, был мужем ее сестры и отцом троих детей. Работал водителем в Службе неотложной медицинской помощи, в свободное время увлекался рыбалкой.

"Нужна помощь в поисках его тела, чтобы можно было похоронить с честью. Пожалуйста, кто может, предлагайте помощь. Нужно прочесать берега до самого моря, потому что на ГЭС запустили турбины, течение было нереальное, оно и перевернуло лодку", - сообщает о причине трагедии Лаума.

(Иллюстративное фото.)