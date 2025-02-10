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Ближайшие 2 недели будут самыми холодными за эту зиму

© LETA 10 февраля, 2025 07:52

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Синоптики прогнозируют, что на этой и следующей неделе в Латвии ожидается самая холодная погода с января прошлого года.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в ближайшие две недели будет примерно на три градуса ниже нормы, однако в конце февраля и марте ожидается превышение нормы.

Начиная с середины этой недели временами возможен снег. Облака, идущие с моря, могут принести в некоторые места, в том числе в Ригу, обильный снегопад, однако в целом по стране осадков будет мало. Временами будет светить солнце.

Ветер будет преимущественно слабым, на побережье чаще ожидаются умеренные северные ветры.

Температура воздуха составит 0..-10 градусов, но по мере прояснения неба столбик термометра в некоторые ночи местами опустится до -15..-20 градусов.

Метеорологи прогнозируют, что по мере образования льда на реках могут возникнуть участки, где лед уплотнится, а уровень воды будет резко колебаться.

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