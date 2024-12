Бисфенолы в питьевой воде и аутизм у детей. Есть ли связь? Разбираемся, опираясь на науку Идеи подарков Редакция PRESS 6 декабря, 2024 13:22 Идеи подарков

Пластиковые бутылки связывают с возможным риском развития аутизма у мальчиков – об этом говорят новые независимые исследования, проведенные в разных странах мира.

Мир утопает в пластике

Пластик, который еще недавно казался людям великим благом, стал убивать нашу прекрасную планету. Мир постепенно утопает в куче пластика, который стремительными темпами накапливается на планете Человечество производит более 430 миллионов тонн пластика а год, две трети из которых являются товарами-однодневками, которые вскоре превращаются в мусор, заполняя Мировой океан и зачастую попадая в пищевую цепочку человека.

(!) По оценкам ученых, в настоящее время в Мировом океане плавает более 171 триллиона кусков пластика.

«Многие люди не знают, что материал, который входит в нашу повседневную жизнь, может оказывать значительное воздействие не только на дикую природу, но также на климат и здоровье человека», – подчеркнул Льоренс Милаи Канальс, руководитель инициативы за жизненный цикл Программы ООН по окружающей среде.

Ущерб от использования пластика специалисты описывают как «тройной кризис планетарного масштаба». Глава Программы OOН по окружающей среде Ингрид Андерсен пояснила, что речь идет об усугублении изменения климата, потере биоразнообразия и загрязнении окружающей среды.

Согласно докладу Программы ООН по окружающей среде (UNEP), пластиковое загрязнение можно сократить на 82% уже к 2040 году Прежде всего нужно будет избавиться от чрезмерного использования пластика.

Один из пунктов программы, принятой в 2023 году на международном форуме в Париже, - это заменить пластик на более экологичные альтернативы. Самое простое в ситуации Латвии – пить обычную воду, текущую из крана в каждом доме, очищенную при желании разными способами.

Кораллы Санго плюс водопроводная вода

Достойный вариант – использовать кораллы Санго, которые чистят воду от большинства вредных примесей, включая хлор и тяжелые металлы. Они делают воду щелочной, то есть естественным образом повышают pH воды, а это очень важный фактор для улучшения самочувствия...

Кроме того, коралл Санго выделяет в воду 74 минерала и микроэлемента в ионной (а значит, легкоусвояемой организмом человека) форме. И эти микроэлементы, что важно, органического, а не химического происхождения. Это помогает сделать воду дружественной нашему здоровью. Именно поэтому продукт (порошок) бренда Coral Water продается в аптеках.

История открытия удивительных свойств коралловой воды связана с изучением феномена долголетия жителей японского острова Окинава. Ученые-геронтологи заметили, что продолжительность жизни на этих островах на 10-15 лет выше, чем по всей Японии. А люди, живущие там, отличаются хорошим здоровьем. Позже ученые объяснили одну из возможных причин долголетия жителей этих островов. Они находятся на коралловых атоллах, которые фильтруют воду и насыщают ее ионами кальция, магния, калия, натрия, железа, селена, цинка и др. (всего 74).

На самом деле с препаратом CORAL Water вы легко можете приготовить такую воду, какая есть у японцев (которую японцы называют «молоко моря»), используя ту, (водопроводную воду), которая течет из крана, тем более что проточная вода всегда полезнее. Но к этому вопросу мы еще вернемся в конце статьи.

Почему аутистов становится больше?

В мире насчитывается 70 миллионов человек с диагнозом «аутизм». По словам экспертов ООН, детей с расстройствами аутистического спектра становится все больше. Почему? Никто не знает.

По подсчетам ВОЗ, аутизм диагностируют у1 из 100 детей, а по оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) на 2022 год — у 1 из 44 детей до 8 лет.

В большинстве случаев аутизм выявляется у малышей 1,5–2 лет, хотя на самом деле проблема формируется гораздо раньше – по современным представлениям, уже на этапе внутриутробного развития.

Уровень когнитивных функций при аутизме колеблется от инвалидности до сверхинтеллекта. У некоторых встречаются неординарные способности и фантастическая память, у других наблюдаются ярко выраженные трудности с общением и обучением...

Аутизм — это расстройство развития нервной системы, которое приводит к трудностям в общении с окружающими и проявлению особых поведенческих черт.

Люди, страдающие аутизмом, могут иметь такие проблемы, как судороги, нарушения координации движений, чувствительность к внешним стимулам, проблемы со сном и желудочно-кишечные расстройства.

Правда в том, что на сегодняшний день нет ни одной подтвержденной гипотезы возникновения аутизма, которая была бы принята мировым сообществом. Генетика играет важную роль в развитии аутизма, причем более 1 тыс. генов могут быть связаны с этим расстройством. Точные механизмы возникновения аутизма для большинства случаев остаются неясными.

Практически у каждого пятого ребенка с аутизмом это расстройство возникает из-за того, что иммунная система матери атакует мозг ребенка, когда он находится еще в утробе...

Влияние бисфенола?

В последние годы ученые все чаще говорят о том, что одной из причин роста больных мальчиков с аутизмом является... да-да, пластик, а вернее, его содержимое – бисфенол. Недавние исследования выявили, что бисфенол А (BPA), способный нарушать гормональный баланс в организме человека, был обнаружен у 90% европейцев. Исследование было проведено на основе анализа образцов мочи, собранных у граждан ЕC. В исследовании принимали участие жители таких стран, как Хорватия, Чехия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Исландия, Люксембург, Польша, Португалия и Швейцария.

Вот что показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Бисфенол А — вещество, которое содержится во многих пластиковых изделиях. Ученые выяснили, что воздействие бисфенола А на плод во время внутриутробного развития повышает риск аутизма в возрасте двух лет в 3,5 раза, а в возрасте 11 лет — в шесть раз. Страшно? Мне – да.

Исследование ученых из Университета Роуэна (США) показало, что расстройства аутистического спектра (РАС) и синдром дефицита внимания оказались связаны с компонентами пластика. Результаты исследования были опубликованы также в журнале PLOS One.

Вышеназванные нарушения работы мозга возникают еще в раннем детстве, и число людей с этими заболеваниями с каждым годом растет. Пока ученые не знают точные причины их развития, но предлагают, что имеет место совместное действие нескольких факторов сразу. Согласно новой гипотезе, в развитии таких заболеваний роль играет метаболизм пластификаторов.

Пластификаторы — широко используемые компоненты пластмасс, которые позволяют придать материалу нужные физические свойства. Ученые рассмотрели два активно используемых вещества из этой группы: бисфенол А (BPA) и диэтилгексилфталат (DEHP).

Когда эти вещества попадают в организм, они обычно выводятся за счет глюкуронизации в печени с мочой. Этот же процесс участвует в развитии неврологических болезней у детей. Ученые предполагают, что воздействие бисфенола А во время беременности может увеличивать риски развития расстройств аутистического спектра у детей мужского пола.

В новом исследовании ученые из Института неврологии и психического здоровья имени Флори (The Florey Institute of Neuroscience and Mental Health) в Мельбурне, Австралия, предположили возможную связь между аутизмом и воздействием бисфенола А в утробе матери.

В научной литературе достаточно точных описаний и статистики, которую мы сейчас не будем повторять, кому интересно, тот легко найдет эти работы в Интернете по ссылкам, которые мы дадим ниже.

При всем том специалисты подчеркивают, что утверждать однозначно, что именно воздействие BPA вызывает аутизм, пока нельзя. Не все дети, в моче матерей которых было обнаружено присутствие BPA, страдали аутизмом. Скорее всего, есть ряд других факторов, в том числе генетических, которые могут вызывать заболевание.

Думайте о здоровье!

Кода мы пьем воду, надо думать о ее качестве. Сегодня в это понятие входит еще и свобода ее от пластика. Чем меньше пьем воды, закованной в пластик, тем оно, скорее всего, и лучше. А кораллы Санго, которые можно добавить в водопроводную воду, помогут ей стать обогащенной микроэлементами в ионной форме - такими как кальций, магний, железо, цинк, калий, натрий, медь, марганец, селен, йод и другие —всего 74 элемента. Все эти элементы помогают организму в профилактике аутизма, а также укреплении иммунитета. Плюс – обогащенность кислородом, которую дарит этот коралл. Купить CORAL WATER можно в аптеках и на сайте www.sango.lv.

Поговорите с докторами, а также в аптеке с фармацевтами о данном препарате. Особенно это важно будущим мамочкам, которые должные сделать все для того, чтобы их детки родились здоровыми и сильными.

К слову, у японцев есть патент, который оговаривает и даже доказывает благотворное влияние на организм человека в плане дополнительной профилактики таких проблем, как деменция, болезнь Паркинсона и Альцгеймера (мы даже нашли фотографии этих патентов). На этикетке продукта указано, что данные свойства воды, обогащенной кораллом Санго, запатентованы в Японии, США и других странах. Данная информация, например, подтверждена и прошла регистрацию в регистре ЕС (например, это патент United States Patent - US 6,171,622 B1 от 9 января 2001 года и патент UK Patent GB 2201 408 B).

Мы не претендуем на истину в последней инстанции. Исследования влияния пластика на организм человека продолжаются. Будем вас информировать об этом в следующем году на страницах нашего журнала.

Интересовалась Людмила ВЕВЕРЕ.

Справка. Количество воды в человеческом теле составляет в среднем 65%. Содержание воды в различных органах не одинаковое. Мозг содержит воды 74,5%, кости – 22%, почки – 82,7%, мускулы – 75,6%, кровь – 83%. Кровь, лимфа, слюна, слизистые оболочки имеют щелочную реакцию, рН крови здорового человека составляет 7,4.

Использованы данные: https://www.nature.com/ncomms/;

https://newatlas.com/health-wellbeing/prenatal-bisphenol-a-bpa-autism-boys/;

https://journals.plos.org/plosone/;

https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/public-exposure-to-bisphenol-a