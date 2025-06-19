Русскоязычные жители всё чаще избегают обсуждения политически чувствительных тем и предпочитают не высказывать своё мнение публично.Настоящие взгляды они обсуждают лишь в узком кругу друзей, считая, что «безопаснее промолчать» в среде, где их позиция может не встретить поддержки.

«Мы видим, что в целом русскоязычное население стало более отстранённым от публичного пространства Латвии», — отмечает ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

На вопрос о симпатиях в войне — в пользу Украины или России — более 55% русскоязычных не поддерживают ни одну из сторон. Ещё 15% затруднились с ответом. Такая же неопределённость проявляется и при ответах на острые вопросы — например, "имела ли Россия право применять силу против Украины" или "ведёт ли Россия борьбу с нацизмом": большинство респондентов отвечают — «трудно сказать».

Источниками новостей для большинства русскоязычных жителей Латвии служат социальные сети, мессенджеры Whatsapp и Telegram, а также Google, Inbox и личные контакты. Из новостных медиа значимую роль играют только латвийские новостные порталы на русском языке. При этом данные опроса не показывают роста числа тех, кто регулярно использует латвийские СМИ и доверяет им.

Несмотря на блокировку российских телеканалов, треть опрошенных признались, что нашли способы получать информацию из заблокированных российских источников или используют альтернативные каналы, чтобы узнавать официальную позицию России — через спутниковое ТВ, VPN, а также контент блогеров на YouTube, TikTok, Telegram.

Большинство опрошенных не одобряет демонтаж памятников советского времени и исключение русского языка из школ. При этом уровень политического участия остаётся крайне низким. По мнению исследователей, в демократических системах такая ситуация обычно приводит к политической мобилизации недовольной части общества. Однако среди русскоязычного населения Латвии, напротив, наблюдается дальнейшее снижение политической активности.

В политических партиях задействовано лишь небольшое число русскоязычных жителей, крайне немногие участвуют в деятельности общественных организаций, выходят на демонстрации, организуют или участвуют в общественных обсуждениях, пытаются добиться публичности в СМИ или распространяют политические заявления в соцсетях.

Традиционно политическое участие русскоязычного населения Латвии было значительно ниже, чем среди латышей. Но после 2022 года этот разрыв лишь увеличился: часть русскоязычных жителей стала ещё более циничной и политически отчуждённой от происходящего в стране, отмечают авторы исследования.

Кроме того, большинство русскоязычных считают, что политическая система Латвии практически не даёт им возможности влиять на политику.

По мнению исследователей, сложившаяся ситуация не только отражается на качестве демократии, но и чревата дальнейшей изоляцией русскоязычной части общества и её возможным дрейфом в сторону популистских, пророссийски настроенных сил. В то же время они подчёркивают: вероятность радикальных форм политической активности среди русскоязычных невелика — насильственные протестные действия в этой среде воспринимаются как неэффективный способ влияния на политику Латвии.

Исследователи планируют подготовить рекомендации о возможных действиях, чтобы смягчить эти риски.

В опросе приняли участие 1034 человека — жители Латвии старше 18 лет, для которых родной или семейный язык — русский.

Опрос проведён в рамках совместного проекта Латвийского университета и Рижского университета Страдиня «Русскоязычная идентичность в странах Балтии в условиях перемен: политическое поведение, формирование границ и медиапрактики после начала полномасштабного вторжения России в Украину». Цель этого трёхлетнего проекта — проанализировать динамику русскоязычной идентичности в Латвии и Эстонии в контексте войны в Украине.