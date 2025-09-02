Без транзита нет работы? Latvijas dzelzceļš уволит сотни человек

Как сообщил портал Gorod.lv, предприятие намерено провести оптимизацию функций, процессов и ресурсов, что приведёт к коллективным увольнениям. Завершить процедуру планируется к октябрю 2025 года.

Причинами называются прекращение части услуг по ремонту грузовых вагонов, изменения в законе о нацбезопасности (в частности, ограничения для граждан России и Беларуси на работу на объектах критической инфраструктуры), а также реорганизация грузовых перевозок на станциях Шкиротава, Резекне и Даугавпилс.

Руководство Latvijas dzelzceļš уже встретилось с профсоюзом железнодорожников и работников транспорта, чтобы обсудить предстоящие изменения.