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Бетонная эстакада у аэропорта и новый вокзал в центре Риги — начальный этап на четвертом году строительства

Редакция PRESS 2 июля, 2025 10:12

Новости Латвии 0 комментариев

Прошло четыре года с начала строительных работ железнодорожной станции “Rail Baltica” и сопутствующей инфраструктуры у рижского аэропорта. На данный момент завершено возведение несущих железобетонных конструкций здания станции, построены пассажирские платформы и часть внутреннего виадука, а также возведены 45 опор железнодорожного виадука.

На четвёртый год строительства был выполнен самый масштабный по объёму этап — завершены начальные работы по возведению здания станции. Сейчас оно достигло высоты 19,5 метра (при запланированной общей высоте 24,8 метра). Продолжается установка опор железнодорожного виадука — построено уже 45, что составляет 85% от общего количества. В конце июня началась сборка опор между собой с помощью трёхметровых стальных балок. В зоне аэропорта рельсы будут подняты на высоту 13 метров над землёй.

Балочные конструкции изготовлены из атмосферостойкой стали — инновационного материала с высокой устойчивостью к коррозии и погодным воздействиям. Специальный сплав со временем покрывается естественным оксидным слоем, так называемой патиной. Внешне она может напоминать ржавчину, но на самом деле служит защитной оболочкой, предохраняющей металл от дальнейшего разрушения. Виадук на участке у станции строится с повышенной прочностью, чтобы обеспечить безопасное движение поездов со скоростью до 120 км/ч.

Строительные работы активно ведутся и в закрытой зоне аэропорта, где одновременно поддерживается бесперебойная работа воздушной гавани. Чтобы освободить место под железную дорогу, проводится переустройство инженерных сетей, заправочной станции и котельной, а также демонтаж существующих зданий.

Кроме того, в четвёртом году завершено строительство новой автостоянки “P5” между улицей Бирою и шоссе в сторону Риги. Она рассчитана более чем на 850 мест для сотрудников аэропорта.

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