Бесплатные группы латышского в Риге укомплектовали за считанные часы

Интерес рижан к этим курсам был очень высок, и уже в первый день приема заявок группы были заполнены к обеду. В осеннем семестре возможность изучать латышский язык получат 120 рижан.

Всего в этом году самоуправление организует курсы латышского языка для более чем 570 рижан.

С 2011 года на бесплатных курсах латышского языка, финансируемых самоуправлением, латышский язык выучили более 15 750 рижан. В этом году было поддержано четыре проекта на общую сумму 148 376 евро.