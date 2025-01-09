Балтию отключают от российской электросети: как подготовиться жителям?

8 февраля этого года первой отключит подключение к энергосетям Белоруссии и России Литва, затем Латвия и Эстония. Менее чем через два дня пройдет изолированное испытание работы Балтийской энергосистемы, а 9 февраля состоится постепенная синхронизация с европейской энергосистемой.

Специалисты надеются, что в переходный период не произойдет ЧП, однако жителей просят вести себя так, как будто объявлено штормовое предупреждение. В частности, чувствительные приборы рекомендуется отключить от сети, чтобы они не были повреждены.

План «Б» также подготовлен для обеспечения безопасности общей системы. А именно, обеспечивается балансирующий запас мощности, в том числе за счет новых аккумуляторов большой мощности в Резекне и Туме. Тем временем политики готовятся к дальнейшим провокациям со стороны России.

Чиновники прогнозируют, что в этом году синхронизация не повлияет на тарифы на электроэнергию. С другой стороны, в следующем году цены немного вырастут. Стоимость синхронизации стран Балтии с европейской электросетью превышает 482 миллиона евро. Большая часть средств покрыта европейскими фондами.

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