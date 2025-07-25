Balticovo инвестирует 100 миллионов в бесклеточное производство и поручит ИИ проверку качества яиц

Несмотря на падение показателей, предприятие наращивает долгосрочные инвестиции: начат проект стоимостью свыше 100 млн евро, в рамках которого в Иецаве строятся новые птичники и птицефабрика полностью переходит на бесклеточное содержание. Производство яиц в 2024 году составило 681 млн штук.

Около 70% продукции Balticovo уходит на экспорт — преимущественно в страны Центральной Европы, а также в Испанию и Бельгию. За пределы ЕС компания поставляет продукты с длительным сроком хранения: яичный порошок и жидкие яичные смеси.

Кроме перехода на новые стандарты содержания, в 2024 году Balticovo инвестировала в экологические и инфраструктурные проекты. Введены в строй биометановая станция Bovo Gas и модернизирована биогазовая станция Egg Energy, а также построена водоочистная станция, обеспечивающая заводы до 500 м³ воды в день.

По словам главы компании Владимира Мхитаряна, 2024 год стал годом «уверенного роста и перемен». В планах — достичь оборота 150 млн евро, развивать линейку на основе яиц, включая макароны и мороженое, и внедрять решения на базе искусственного интеллекта и цифрового контроля качества.