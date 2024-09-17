Балкон спилили, а жильцов не предупредили? В Риге проводится решительная чистка фасадов (ФОТО)

"Даммес 7. Спилили часть балконов. Такое ощущение, что собственников квартир не предупредили заранее. Двери заколотили, а у людей на балконах остались вещи и цветы. Теперь неубранные вещи полетят на головы прохожим", - пишут встревоженные горожане в социальной сети Facebook.

В подтверждение прикладывается фото многоквартирного дома, на котором видно, что часть балконов действительно демонтирована. Остались только бетонные основания, на которых стоят вещи владельцев квартир. Однако забрать их возможности нет - выходы на балкон заколочены снаружи досками.

В комментариях отмечают, что это не единственный такой случай. В доме на улице Клейсту 19 также были спилены балконы. Многие жители остались в недоумении:

"Ремонтируют - плохо, ничего не делают - тоже плохо", - отмечает Максим.

Есть также мнения, что Рижское самоуправление поступило правильно: сколько можно упрашивать, чтобы собственники заботились о своей недвижимости? Однако на это возражают, что сделать все по правилам не так-то просто и очень затратно по деньгам и времени:

"Соседи сверху решили отремонтировать свой балкон за свои деньги. Оказалось, что надо и основание менять... и уже на стадии , когда осталось только стенки приварить - пришли и оштрафовали. Надо было делать план балкона, потом обойти весь дом и взять разрешение на ремонт", - приводит жизненный пример Ольга.

Впрочем, отмечается также, что демонтаж балконов не должен был стать для жильцов неожиданностью. Предупреждения рассылались еще в начале августа.

Как сообщалось, Рижское строительное управление проводит масштабную проверку фасадов всех зданий в столице, начиная от Старой Риги и заканчивая окраинами. В ее поле зрение попадают все незаконные элементы. Это может быть несоответствующее остекление окон или лоджий, застеклённые балконы, тарелки спутниковых антенн или кондиционеры.

"Если говорим про балконы, то балконы мы вообще не разрешаем застеклять. А если говорим про лоджии, то не во всех случаях застеклённая лоджия — это нарушение", - ранее прокомментировал проверку представитель стройуправы Эдгар Бутанс.

По данным Рижской думы, в столице насчитывается 50 тысяч многоквартирных домов, где размещено примерно 200 тысяч балконов и лоджий, большая часть из которых самостоятельно застеклена жильцами.