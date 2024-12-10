Pietiek: автомобилистов опять доят! Когда уже они возьмутся за вилы?

Некоторое время назад стало известно, что Дирекция безопасности дорожного движения решила повысить плату за свои услуги - государственная компания, которая в прошлом году получила чистую прибыль в размере чуть менее четырех миллионов евро и которая уже много лет собирает деньги под весьма «неортодоксальными» предлогами, по сути, ни за что, например, «разрешениями на участие в дорожном движении». Кроме того, несколько пунктов технического осмотра с практически гарантированными контрактами продолжают снимать миллионы евро сливок в его пользу. Мол, все мы хотим зарабатывать больше, так что платите.

Далее - грядущее повышение цен на дизельное топливо, и не на жалкие пять или десять центов за литр, а на 26 центов за литр! Если бы это произошло сегодня, то цена уверенно подскочила бы до 1,75 евро за литр, и это все равно было бы повышением, если не принимать во внимание желание евреев, арабов, русских и прочих дикарей пострелять или взорвать что-нибудь, а также другие так называемые «глобальные факторы». Или желание местного картеля добавить что-нибудь к цене за «лучшую жизнь».

Конечно, можно надеяться, что рост цен будет несколько смягчен идеей Дональда Трампа о настоящей нефтяной экспранси, но вряд ли на это можно рассчитывать.

А коронная идея - начать в ближайшие годы взимать плату за пройденный каждым автомобилем километраж, о которой публично заявил Таливалдис Вецтиранс, многолетний чиновник Министерства транспорта, когда-то десять лет проработавший в Департаменте транспорта Рижской думы, а последние 10 лет являющийся директором Департамента дорожной инфраструктуры Министерства (каждый, кто ежедневно пользуется этой инфраструктурой, может сам оценить, насколько «эффективно» работает Департамент).

Он утверждает, что это не означает введения «платных дорог», но по сути это означает именно это, как бы ни назывался новый сбор. Только в отличие от стран, где так называемые «платные дороги» - это дополнительное удобство (за относительно символическую плату), позволяющее быстрее и комфортнее добраться до места назначения, в Латвии платными будут абсолютно все - от недавно построенной автомагистрали до самой сомнительной и непроходимой «дороги» на дальней окраине сельской местности. И все они будут оплачиваться одинаково, потому что одометр не будет их различать.

А Вецтиранс, казалось бы, заботящийся об окружающей среде, оправдывается тем, что «должен действовать принцип: кто загрязняет, тот и платит. Кто больше ездит, тот больше загрязняет [...], включая автомобили». И ни для кого не секрет, что существует разница между загрязнением, производимым дизельным автомобилем и электромобилем. [...] Кроме того, необходимо поощрять ответственное использование. Следует оценивать, действительно ли такая поездка необходима», - здесь не стоит и грамма выбросов.

Загрязнение окружающей среды в результате производства якобы «экологически чистых» электромобилей даже не упоминается, как и факторы, связанные с утилизацией этих продуктов; это просто улица с односторонним движением - нужен новый налог. Но жадные до денег чиновники могут начинать потирать руки и восхвалять «гениального» Вецтиранса, который на свою годовую зарплату в 45 000 евро придумал блестящее решение для пополнения обремененной долгами государственной казны.

Но автомобилисты, учитывая, что такие расходы будут стимулировать инфляцию и стоимость жизни в целом, останутся с риторическим вопросом, действительно ли необходим такой департамент с его директором во главе. Более того, очень «загрязняющим» директором, который ежедневно ездит из Елгавы на работу в министерство. Готов ли Вецтиранс сам оплачивать свой «необходимый» ежедневный пробег или рассчитывает на «неисчерпаемые» сбережения налогоплательщиков - об этом история пока умалчивает.

Здесь уместно вспомнить о «прогрессе» платежей автомобилистов за последние 30 лет. В начале 1990-х годов так называемый акцизный сбор представлял собой фиксированный ежегодный платеж за каждое транспортное средство, независимо от его использования. В конце концов, было решено включить его в цену топлива, чтобы более справедливо относиться к так называемым сезонным водителям и сделать платеж пропорциональным использованию автомобиля. Позже был введен еще один фиксированный сбор, названный «транспортным сбором», который выплачивался и выплачивается независимо от частоты использования автомобиля, а «справедливое отношение» было обменено на миллионные доходы. На момент его введения, когда количество активно используемых автомобилей в стране уже превышало полмиллиона, сбор уже приносил приличную сумму в год.

Теперь, похоже, мы выйдем на новый уровень доения, за которым со временем последует кто знает что - сбор на шины, налог на окна, сбор на краску для автомобилей, сбор на стеклоочистители и т. д. или налог под названием «просто так», или что там еще придумает какой-нибудь чиновник-паразит.

Вектиран демагогически напоминает нам, что «если 10 миллиардов евро инвестируются в дорогу в течение десяти лет, то эти деньги должны быть возвращены в течение следующего периода». Позвольте спросить: из чьих денег эти «10 миллиардов» (в какой участок дороги в Латвии была вложена эта сумма? Может быть, в дорогу-морг Рига-Лиепая?)

Нет, эти мегасуммы (часть которых была бессовестно украдена как кураторами строительных картелей, так и их политическими пособниками) были совместно оплачены пользователями дорог, с которых теперь кто-то додумался снова брать плату за те же самые дороги с характерным декором в виде выбоин!

Терпение авто общественности, которая до сих пор не взяла в руки вилы и не предприняла других радикальных действий, предпочтя вместо этого билет в один конец в более разумное место, где руководители обладают большей способностью к здравому смыслу и желанием работать на благо общества, а не гоняться за бумажками, достойно восхищения. Неужели политическая элита решила превратить эту страну в зону, свободную от людей?