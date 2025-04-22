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Автодороги с самым интенсивным движением необходимо полностью перестроить (1)

© LETA 22 апреля, 2025 10:38

Латышские СМИ 1 комментариев

Главные государственные автодороги в Латвии, построенные в XX веке, больше не подходят для интенсивности движения XXI века. Поэтому самым эффективным способом существенно уменьшить препятствия для мобильности и уменьшить количество лобовых столкновений на перегруженных дорогах является их полная перестройка в автомагистрали с раздельными проезжими частями и более чем одной полосой движения в каждом направлении.

Об этом говорили участники конференции дорожной отрасли, организованной ГООО "Latvijas valsts ceļi" (LVC), на которой обсуждались цели Латвии в сфере автодорог до 2030 года. Согласно регламенту ЕС 2024/1679, к 31 декабря 2030 года дороги Европейской транспортной сети (TEN-T) должны иметь разделенные проезжие части и не иметь одноуровневых перекрестков (пересечений).

Отступление от этих требований допускается только в отдельных случаях, например, при негативном социально-экономическом анализе затрат и выгод. Директор управления развития LVC Клавс Гриезе на конференции рассказал, что протяженность сети дорог TEN-T в Латвии составляет 1715,2 километра.

Проекты современных дорог, которые будут также экономически обоснованными, охватывают 211,1 километра, в том числе необходимо перестроить всю Рижскую окружную дорогу (A4) (A5), "Via Baltica" от Риги до Литвы, Таллиннское шоссе (A1) до поворота на Скулте и Вентспилсское шоссе (A10) до Тукумса.

Из ныне действующих автомагистралей требованиям ЕС соответствует фактически только один участок - первые 11 километров Кекавской окружной дороги.

Что касается других дорог, которые нужно перестраивать, то на данный момент ясность имеется лишь в отношении Бауской окружной дороги, где уже определены сроки работ и источники финансирования - дорога будет строиться в рамках проекта государственно-частного партнерства и откроется для движения в начале 2031 года. Финансирования для перестройки всех остальных участков дорог с интенсивным движением в настоящее время нет.

(Latvijas Avīze Latvijas Bizness)

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