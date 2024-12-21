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Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге

© Deutsche Welle 21 декабря, 2024 10:35

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Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. Водитель задержан. По уточненным данным, погибли два человека и почти 70 ранены.

На рождественской ярмарке в городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальтв пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей. Водитель машины задержан. По уточненным данным, в результате наезда погибли не менее двух человек, в том числе ребенок. Кроме того, 68 человек получили травмы.

Очевидец рассказал агентству dpa, что на рождественской ярмарке на площади Alter Markt ("Старый рынок") в центре города находится много машин скорой помощи и медиков. Территория ярмарки оцеплена полицией.

Издание Die Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что за рулем был мужчина из Саудовской Аравии 1974 года рождения. По этим данным, автомобиль он взял в аренду. Die Welt также пишет, что на пассажирском сиденье авто был обнаружен некий груз. Неизвестно, было ли это взрывное устройство.

Местные власти предполагают теракт

По словам представителя правительства Саксонии-Анхальт Маттиаса Шуппе (Matthias Schuppe), которого цитирует агентство dpa, инцидент на рождественской ярмарке в Магдебурге "вероятно, был террористическим нападением". MDR сообщает, что премьер-министр земли Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff) направляется в Магдебург. "Это ужасное событие, особенно сейчас, в преддверии Рождества", - приводит его слова агентство Reuters.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) выразил шок от сообщений из Саксонии-Анхальт. "Мои мысли - с жертвами и их семьями. Мы на их стороне и на стороне жителей Магдебурга. Я благодарю самоотверженных спасателей в эти тревожные часы", - написал он в соцсети X.

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