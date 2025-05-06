Атака дронов на Москву: аэропорты остановили работу

Российские силы ПВО во второй половине дня отразили атаку на Москву трех беспилотников, сообщил во вторник, 6 мая, мэр столицы РФ Сергей Собянин. Уничтожение двух БПЛА над Московским регионом подтвердило Минобороны России.

Аэропорты московского авиаузла "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно перестали принимать и отправлять рейсы, сообщили в "Росавиации". Ограничения также были введены в аэропортах Калуги, Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода.

Ранее 6 мая аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и ряда других городов РФ. В течение дня они вернулись к работе. Предшествующей ночью работа московских аэропортов также прерывалась, эти ограничения были отменены утром.

МО РФ заявило, что в ночь на 6 мая над регионами России были сбиты 105 дронов, в том числе 19 - над Московской областью. Сообщалось, что обломки одного сбитого беспилотника нашли у жилого дома на Каширском шоссе, а другого - в деревне Кувекино в Новой Москве.

Парад и угроза БПЛА в Москве

В Москве 9 мая пройдет парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность нанесения в этот день ударов по столице России, заявив, что в Кремле "переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают". Позднее, комментируя визиты лидеров других стран в Москву на парад, он также сказал, что Украина "не может нести ответственность за то, что происходит на территории РФ". "Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем", - добавил Зеленский. Москва увидела в этом угрозу.

Накануне в Москве проходила репетиция воздушной части парада, и пользователи жаловались на сбой в работе мобильных операторов. В Единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заявили, что "в связи с необходимостью гарантировать безопасность проведения торжеств, посвященных Дню Победы, возможны временные ограничения доступа к интернет-ресурсам".