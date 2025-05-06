Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Атака дронов на Москву: аэропорты остановили работу

© Deutsche Welle 6 мая, 2025 20:23

Мир 0 комментариев

Мэр Сергей Собянин заявил об уничтожении трех беспилотников, летевших на столицу РФ. Ограничения во второй раз за сутки введены в аэропортах Москвы и некоторых других городов центральной России, сообщает Deutsche Welle.

Российские силы ПВО во второй половине дня отразили атаку на Москву трех беспилотников, сообщил во вторник, 6 мая, мэр столицы РФ Сергей Собянин. Уничтожение двух БПЛА над Московским регионом подтвердило Минобороны России.

Аэропорты московского авиаузла "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно перестали принимать и отправлять рейсы, сообщили в "Росавиации". Ограничения также были введены в аэропортах Калуги, Тамбова, Ярославля и Нижнего Новгорода.

Ранее 6 мая аналогичные ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнекамска, Самары и ряда других городов РФ. В течение дня они вернулись к работе. Предшествующей ночью работа московских аэропортов также прерывалась, эти ограничения были отменены утром.

МО РФ заявило, что в ночь на 6 мая над регионами России были сбиты 105 дронов, в том числе 19 - над Московской областью. Сообщалось, что обломки одного сбитого беспилотника нашли у жилого дома на Каширском шоссе, а другого - в деревне Кувекино в Новой Москве.

Парад и угроза БПЛА в Москве

В Москве 9 мая пройдет парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность нанесения в этот день ударов по столице России, заявив, что в Кремле "переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают". Позднее, комментируя визиты лидеров других стран в Москву на парад, он также сказал, что Украина "не может нести ответственность за то, что происходит на территории РФ". "Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем", - добавил Зеленский. Москва увидела в этом угрозу.

Накануне в Москве проходила репетиция воздушной части парада, и пользователи жаловались на сбой в работе мобильных операторов. В Единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заявили, что "в связи с необходимостью гарантировать безопасность проведения торжеств, посвященных Дню Победы, возможны временные ограничения доступа к интернет-ресурсам".

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 77 реакций
Комментарии (0) 77 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать