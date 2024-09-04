Две российские баллистические ракеты поразили учебное заведение и близлежащую больницу в центральном регионе Украины. В результате удара погиб по меньшей мере 41 человек и свыше 180 получили ранения. Об этом заявил во вторник президент Украины Владимир Зеленский. Он поручил провести полное и оперативное расследование обстоятельств произошедшего.

По словам официальных лиц, удар был нанесён по городу Полтаве, столице одноименной области, расположенном в 110 километрах от границы с Россией и в 350 километрах к юго-востоку от Киева.

В минобороны Украины сообщили, что временной промежуток между тревогой и прилетом ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище.

По неподтвержденным данным под обстрел попал учебный центр ВСУ. Также сообщается, что под завалами находятся люди. На месте идут спасательные работы. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что вблизи места попадания ракет находится жилой массив. "В многоэтажках ударной волной выбило остекление, повреждены фасады", - отметил Клименко.

В Полтаве объявлен трехдневный траур по погибшим.