Армандс Пуче: не дарите лыжи президенту!

Если о переломе правой руки президента было проинформировано большое количество людей, то о травме пальца левой руки говорили меньше.

На это обратил внимание журналист Армандс Пуче в программе TV24 «Стопкадр».

Пуче рассказывает, что президент, несмотря на травмы, продолжает работать, но велосезон для него закончился.

Журналист говорит, что больше всего этому рады его телохранители из военной полиции, которым будет спокойно и не придется совершать длительные велосипедные прогулки.

Однако Пуче предупреждает, что зима на подходе, поэтому: «Лыжи президенту не дарите!»