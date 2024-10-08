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Армандс Пуче: не дарите лыжи президенту!

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 октября, 2024 12:03

Для настроения 0 комментариев

LETA

Как известно, президент страны Эдгарс Ринкевич любит совершать велосипедные прогулки. К сожалению, его велосипедный сезон закончился, потому что недавно при падении он сломал правую руку и повредил палец левой руки, сообщает tautaruna.

Если о переломе правой руки президента было проинформировано большое количество людей, то о травме пальца левой руки говорили меньше.

На это обратил внимание журналист Армандс Пуче в программе TV24 «Стопкадр».

Пуче рассказывает, что президент, несмотря на травмы, продолжает работать, но велосезон для него закончился.

Журналист говорит, что больше всего этому рады его телохранители из военной полиции, которым будет спокойно и не придется совершать длительные велосипедные прогулки.

Однако Пуче предупреждает, что зима на подходе, поэтому: «Лыжи президенту не дарите!»

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