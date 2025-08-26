Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 26. Августа Завтра: Bronislava, Bronislavs, Natalija, Talija
Доступность

Арестован менеджер футбольного клуба «Babīte», подозреваемый в сексуальном насилии над мальчиками

© LETA 26 августа, 2025 16:51

ЧП и криминал 0 комментариев

Государственная полиция направила в прокуратуру уголовное дело в отношении мужчины 1983 года рождения, менеджера футбольного клуба, подозреваемого в сексуальном насилии над тремя несовершеннолетними. Подозреваемый заключён под стражу, сообщили в полиции.

Как стало известно агентству LETA, полиция обратилась в прокуратуру с предложением предъявить обвинение бывшему представителю спортивного клуба «Babīte» Гирту Йеске. Ранее о данном случае сообщал портал LSM.lv.

Уголовное дело было возбуждено 21 апреля на основании заявления родителей, которые сообщили, что менеджер клуба совершил в отношении их детей действия сексуального характера.

Преступление произошло в Испании, в гостиничном номере, с 17 по 19 апреля во время поездки, организованной клубом. В тот же день полиция задержала мужчину, в отношении него была избрана мера пресечения — арест.

Следствие установило, что, находясь в одной постели с несовершеннолетними мальчиками, мужчина, пользуясь доверием к себе как к руководителю группы, совершил действия сексуального характера в отношении двух детей 2013 года рождения. Позже в ходе расследования был выявлен ещё один случай насилия — в отношении третьего мальчика того же года рождения. Этот эпизод произошёл в марте в Латвии.

Оценив собранные доказательства, полиция предложила прокуратуре привлечь подозреваемого к уголовной ответственности за три особо тяжких преступления и одно покушение на особо тяжкое преступление.

В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с возможным испытательным сроком до пяти лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:20 27.08.2025
Погода: станет теплее
Sfera.lv 4 часа назад
Минные поля в Украине больше, чем Англия
Bitnews.lv 6 часов назад
Тюремный режим: никакого Интернета, ограничат игровые консоли, ужесточат проверку посетителей
Bitnews.lv 7 часов назад
Президент Карис: Эстонии нужна «стена из дронов» и многоуровневая ПВО
Bitnews.lv 8 часов назад
Эстония: миллион евро инвестиций пустили на ветер
Sfera.lv 9 часов назад
В Латвии появятся единые правила для кладбищ
Bitnews.lv 9 часов назад
Литва: большая мечта и поиск компромисов
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: крестьяне не могут свести концы с концами…
Sfera.lv 9 часов назад

Эстония планирует закупить пять поездов для «Rail Baltica», Литва — четыре, Латвия — только три

Важно 21:49

Важно 0 комментариев

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

Читать
Загрузка

Politico: возвращение болот как оборонного щита Европы

Важно 21:48

Важно 0 комментариев

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Читать

Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Мир 21:47

Мир 0 комментариев

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Германия и Бельгия предупреждают о рисках прямого изъятия замороженных в Евросоюзе российских государственных средств. На совместной пресс-конференции с бельгийским премьер-министром Бартом Де Вевером, прошедшей во вторник, 26 августа, в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попытки получить доступ к активам российского Центробанка повлекут последствия для финансовых рынков.

Читать

Трамп хочет ввести санкции против ряда стран Евросоюза: ограничивают свободу слова в Интернете

Важно 21:47

Важно 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Читать

К нам не залетал, тогда как, Холмс? Откуда украинский дрон залетел в Эстонию?

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

Читать

Что нужно знать, если ребёнок летом работал, но теперь возвращается к учёбе? Поясняет Служба госдоходов (VID)

Новости Латвии 21:09

Новости Латвии 0 комментариев

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Читать

Россия перечислила Латвии 13 млн евро на пенсии и пособия гражданам России (ДОПОЛНЕНО)

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

Читать