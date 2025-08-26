Арестован менеджер футбольного клуба «Babīte», подозреваемый в сексуальном насилии над мальчиками

Как стало известно агентству LETA, полиция обратилась в прокуратуру с предложением предъявить обвинение бывшему представителю спортивного клуба «Babīte» Гирту Йеске. Ранее о данном случае сообщал портал LSM.lv.

Уголовное дело было возбуждено 21 апреля на основании заявления родителей, которые сообщили, что менеджер клуба совершил в отношении их детей действия сексуального характера.

Преступление произошло в Испании, в гостиничном номере, с 17 по 19 апреля во время поездки, организованной клубом. В тот же день полиция задержала мужчину, в отношении него была избрана мера пресечения — арест.

Следствие установило, что, находясь в одной постели с несовершеннолетними мальчиками, мужчина, пользуясь доверием к себе как к руководителю группы, совершил действия сексуального характера в отношении двух детей 2013 года рождения. Позже в ходе расследования был выявлен ещё один случай насилия — в отношении третьего мальчика того же года рождения. Этот эпизод произошёл в марте в Латвии.

Оценив собранные доказательства, полиция предложила прокуратуре привлечь подозреваемого к уголовной ответственности за три особо тяжких преступления и одно покушение на особо тяжкое преступление.

В случае признания вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с возможным испытательным сроком до пяти лет.