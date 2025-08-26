Свидетельствует ли тяга к определенной пище о дефиците питательных веществ? Мифы и реальность

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане объясняет, что вызывает тягу к конкретным продуктам и что делать, если эта тяга начинает мешать повседневной жизни.

"Тяга к чему-то сладкому, соленому или жирному не обязательно означает, что организму не хватает энергии, натрия, жирных кислот Омега-3 или других питательных веществ. Тяга к определенному продукту может возникать по разным причинам – она может сигнализировать не только о нехватке конкретных питательных веществ, но и о гормональных колебаниях или стрессе, а также на нее влияют различные ежедневные привычки. То, что испытывается тяга к определенным продуктам, не означает, что они действительно требуются, поскольку на тягу к еде также могут влиять эмоциональное состояние и социальное окружение. Поэтому важно не только прислушиваться к своему телу, но и критически оценивать свои пищевые привычки и образ жизни. Если тяга к еде становится постоянной или мешает вашему повседневному самочувствию, рекомендуется обратить внимание на качество питания и, при необходимости, проконсультироваться со специалистом", – говорит Алина Флейшмане.

Однако бывают случаи, когда тяга к конкретным продуктам может свидетельствовать о недостатке питательных веществ, особенно если тяга - внезапна и необычна. Если организму не хватает какого-либо из необходимых питательных веществ, он пытается компенсировать дефицит, сигнализируя о желании получить определенный продукт, богатый этим конкретным витамином или минералом.

Витамин С

Желание съесть цитрусовые, например: апельсины или грейпфруты, ягоды, киви, цидонию, паприку или другие свежие фрукты и овощи.

Витамин С – мощный антиоксидант, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена и улучшает усвоение железа. Его недостаток может вызвать снижение действия иммунитета, проблемы с кожей и усталость.



Витамины группы В

Тяга к цельнозерновым продуктам, орехам, семенам, бобовым, яйцам, мясу (особенно печени), молочным продуктам и дрожжевым продуктам.

Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) необходимы для производства энергии, функционирования нервной системы и кроветворения. Их недостаток может вызывать усталость, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, мышечную слабость, анемию и проблемы с кожей.

Витамин D

Тяга к жирной рыбе (лосось, скумбрия), яичным желткам и обогащенным молочным продуктам.

Витамин D важен для здоровья костей, иммунной системы и общего благополучия. Его дефицит часто наблюдается у людей, которые живут в регионах с недостаточным солнечным светом или проводят мало времени на открытом воздухе. О недостатке витамина D могут свидетельствовать слабость или боль в костях, частые заболевания, подавленное настроение и мышечная слабость.



Жирные кислоты Омега-3

Тяга к жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), семенам льна, грецким орехам и семенам чиа.

Жирные кислоты Омега-3 необходимы для работы мозга, здоровья сердца и зрения, а также для уменьшения воспалений. Их недостаток может вызывать депрессию и усталость, ухудшение памяти, сухость кожи и нарушения сердечного ритма.



Йод

Тяга к содержащим йод морепродуктам (рыбе, креветкам, водорослям, включая листья нори), соли, молочным продуктам и яйцам.

Йод важен для функционирования щитовидной железы, обмена веществ и выработки гормонов. Недостаток йода может вызывать проблемы со щитовидной железой, усталость, увеличение веса и выпадение волос.



Кальций

Тяга к молочным продуктам (сыру, йогурту, молоку), зеленым листовым овощам (капусте, брокколи), тофу, орехам и семенам.

Кальций формирует и укрепляет кости и зубы, регулирует сокращения мышц и нервные сигналы. Его недостаток может вызывать хрупкость костей, мышечные судороги и даже нарушение работы нервной системы и сердца.



Магний

Тяга к орехам (особенно к миндалю и грецким орехам), семенам (тыквенным, подсолнечным), темному шоколаду, зеленым листовым овощам (например, шпинату) и цельнозерновым продуктам.

Магний в организме участвует более чем в 300 биохимических реакциях, включая работу мышц и нервов, выработку энергии и регуляцию сна. Его недостаток может вызывать судороги мышц, бессонницу, нервозность и усталость.



Железо

Тяга к мясу (особенно к красному мясу, например к говядине), семенам тыквы, соевым бобам.

Железо необходимо для образования гемоглобина, оно обеспечивает транспорт кислорода в крови и поддерживает иммунитет. Недостаток железа может вызывать анемию, усталость, слабость и бледность кожи. Организм может нуждаться в продуктах животного происхождения, богатых легкоусвояемым железом (формой гемоглобина).



Цинк

Тяга к морепродуктам, мясу (особенно к говядине), бобовым, орехам, семенам и цельнозерновым продуктам.

Цинк поддерживает иммунную систему, способствует заживлению ран и регенерации клеток. Его недостаток может повлиять на иммунную систему, здоровье кожи и настроение.



"Следует еще раз подчеркнуть, что не всегда тяга к конкретной пище означает дефицит питательных веществ. Ее могут вызывать эмоциональные факторы или привычки. Например, тяга к сладкому или еде для комфорта может возникать в моменты грусти или стресса. На выбор меню также могут влиять гормональные изменения и другие факторы. Выраженная тяга к определенному продукту может служить сигналом для обращения внимания, но ее следует оценивать критически. Чтобы убедиться в состоянии здоровья и, в случае необходимости, предотвратить дефицит питательных веществ, необходимо проконсультироваться со специалистом по питанию или врачом", – в заключение дополняет фармацевт Apotheka.