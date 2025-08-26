Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Свидетельствует ли тяга к определенной пище о дефиците питательных веществ? Мифы и реальность

Редакция PRESS 26 августа, 2025 17:41

Азбука здоровья 0 комментариев

LETA

Чувствовали ли вы когда-нибудь внезапное и неконтролируемое желание съесть шоколад или что-то необычное, например, соленые огурцы? Почти каждый человек время от времени испытывает тягу к еде или "food cravings", но является ли это на самом деле способом организма сигнализировать о нехватке питательных веществ или ее вызывают эмоции, привычки и окружающая среда?

Сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане объясняет, что вызывает тягу к конкретным продуктам и что делать, если эта тяга начинает мешать повседневной жизни.

"Тяга к чему-то сладкому, соленому или жирному не обязательно означает, что организму не хватает энергии, натрия, жирных кислот Омега-3 или других питательных веществ. Тяга к определенному продукту может возникать по разным причинам – она может сигнализировать не только о нехватке конкретных питательных веществ, но и о гормональных колебаниях или стрессе, а также на нее влияют различные ежедневные привычки. То, что испытывается тяга к определенным продуктам, не означает, что они действительно требуются, поскольку на тягу к еде также могут влиять эмоциональное состояние и социальное окружение. Поэтому важно не только прислушиваться к своему телу, но и критически оценивать свои пищевые привычки и образ жизни. Если тяга к еде становится постоянной или мешает вашему повседневному самочувствию, рекомендуется обратить внимание на качество питания и, при необходимости, проконсультироваться со специалистом", – говорит Алина Флейшмане.

Однако бывают случаи, когда тяга к конкретным продуктам может свидетельствовать о недостатке питательных веществ, особенно если тяга - внезапна и необычна. Если организму не хватает какого-либо из необходимых питательных веществ, он пытается компенсировать дефицит, сигнализируя о желании получить определенный продукт, богатый этим конкретным витамином или минералом.

Витамин С

Желание съесть цитрусовые, например: апельсины или грейпфруты, ягоды, киви, цидонию, паприку или другие свежие фрукты и овощи.

Витамин С – мощный антиоксидант, который укрепляет иммунитет, способствует образованию коллагена и улучшает усвоение железа. Его недостаток может вызвать снижение действия иммунитета, проблемы с кожей и усталость.
 

Витамины группы В

Тяга к цельнозерновым продуктам, орехам, семенам, бобовым, яйцам, мясу (особенно печени), молочным продуктам и дрожжевым продуктам.

Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) необходимы для производства энергии, функционирования нервной системы и кроветворения. Их недостаток может вызывать усталость, раздражительность, трудности с концентрацией внимания, мышечную слабость, анемию и проблемы с кожей.

Витамин D

Тяга к жирной рыбе (лосось, скумбрия), яичным желткам и обогащенным молочным продуктам.
Витамин D важен для здоровья костей, иммунной системы и общего благополучия. Его дефицит часто наблюдается у людей, которые живут в регионах с недостаточным солнечным светом или проводят мало времени на открытом воздухе. О недостатке витамина D могут свидетельствовать слабость или боль в костях, частые заболевания, подавленное настроение и мышечная слабость.
 

Жирные кислоты Омега-3

Тяга к жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), семенам льна, грецким орехам и семенам чиа.
Жирные кислоты Омега-3 необходимы для работы мозга, здоровья сердца и зрения, а также для уменьшения воспалений. Их недостаток может вызывать депрессию и усталость, ухудшение памяти, сухость кожи и нарушения сердечного ритма.
 

Йод

Тяга к содержащим йод морепродуктам (рыбе, креветкам, водорослям, включая листья нори), соли, молочным продуктам и яйцам.
Йод важен для функционирования щитовидной железы, обмена веществ и выработки гормонов. Недостаток йода может вызывать проблемы со щитовидной железой, усталость, увеличение веса и выпадение волос.
 

Кальций

Тяга к молочным продуктам (сыру, йогурту, молоку), зеленым листовым овощам (капусте, брокколи), тофу, орехам и семенам.
Кальций формирует и укрепляет кости и зубы, регулирует сокращения мышц и нервные сигналы. Его недостаток может вызывать хрупкость костей, мышечные судороги и даже нарушение работы нервной системы и сердца.
 

Магний

Тяга к орехам (особенно к миндалю и грецким орехам), семенам (тыквенным, подсолнечным), темному шоколаду, зеленым листовым овощам (например, шпинату) и цельнозерновым продуктам.
Магний в организме участвует более чем в 300 биохимических реакциях, включая работу мышц и нервов, выработку энергии и регуляцию сна. Его недостаток может вызывать судороги мышц, бессонницу, нервозность и усталость.
 

Железо

Тяга к мясу (особенно к красному мясу, например к говядине), семенам тыквы, соевым бобам.
Железо необходимо для образования гемоглобина, оно обеспечивает транспорт кислорода в крови и поддерживает иммунитет. Недостаток железа может вызывать анемию, усталость, слабость и бледность кожи. Организм может нуждаться в продуктах животного происхождения, богатых легкоусвояемым железом (формой гемоглобина).
 

Цинк

Тяга к морепродуктам, мясу (особенно к говядине), бобовым, орехам, семенам и цельнозерновым продуктам.
Цинк поддерживает иммунную систему, способствует заживлению ран и регенерации клеток. Его недостаток может повлиять на иммунную систему, здоровье кожи и настроение.
 

"Следует еще раз подчеркнуть, что не всегда тяга к конкретной пище означает дефицит питательных веществ. Ее могут вызывать эмоциональные факторы или привычки. Например, тяга к сладкому или еде для комфорта может возникать в моменты грусти или стресса. На выбор меню также могут влиять гормональные изменения и другие факторы. Выраженная тяга к определенному продукту может служить сигналом для обращения внимания, но ее следует оценивать критически. Чтобы убедиться в состоянии здоровья и, в случае необходимости, предотвратить дефицит питательных веществ, необходимо проконсультироваться со специалистом по питанию или врачом", – в заключение дополняет фармацевт Apotheka.

Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три, причём обе страны ограничились правом опциональной закупки и окончательное решение откладывают на конец десятилетия. Об этом председатель правления «Pasažieru vilciens» Райтис Нешпорс сообщил в передаче "Spried ar Delfш".

В 2022-м, когда Россия шла на Киев, украинские военные взорвали плотину и затопили пойму Ирпеня. Болотистая земля, высушенная ещё в советские времена, вновь превратилась в топь — и именно там завязли российские танки. Фото проржавевшей техники обошли весь мир.

Канцлер ФРГ и бельгийский премьер выступили против изъятия замороженных средств российского ЦБ. Мерц предупредил, что это чревато рисками для финансовых рынков, сообщает dw.com. 
 
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против Евросоюза, отдельных стран-членов или европейских чиновников, ответственных за реализацию Закона о цифровых услугах (DSA). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

В понедельник в уезде Тарту, Эстония, взорвался беспилотник, который, как предполагают, принадлежал Украине и был направлен на цели в России. Местные спецслужбы считают, что его с курса сбила российская радиоэлектронная борьба. Аппарат, начинённый взрывчаткой, упал на поле и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

По мере окончания летних каникул, когда многие школьники также работали, СГД напоминает о правилах применения налоговых льгот для родителей, у которых есть дети до 19 лет (включительно), обучающиеся в общеобразовательных, профессиональных, высших или специальных учебных заведениях.

Россия перечислила в казну Латвии 12 995 587 евро для выплаты пенсий и пособий за три квартала 2025 года пенсионерам - гражданам России, сообщила агентству ЛЕТА министр иностранных дел Байба Браже.

